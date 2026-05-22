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한성자동차, 산림보호 ‘세이브 더 포레스트’ 진행

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강태윤 기자

승인 : 2026. 05. 22. 15:12

한성자동차 임직원 100여 명 참여
국립횡성숲체원에서 구상나무 600본 식재
탄소중립 산림교육 및 나무 심기
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산림보호 봉사활동 '세이브 더 포레스트' 단체 사진, 앞줄 가운데 김마르코 대표 / 제공=한성자동차
메르세데스 벤츠 공식 파트너 한성자동차는 지난 15일 강원도 횡성군에 위치한 국립횡성숲체원에서 산림보호 봉사활동 '세이브 더 포레스트'를 진행했다고 22일 밝혔다.

이번 활동은 메르세데스 벤츠 사회공헌위원회의 임직원 참여형 사회공헌 프로그램 '메르세데스 벤츠 올 투게더'의 일환으로 진행됐다. 메르세데스 벤츠 사회공헌위원회와 함께하는 산림보호 활동의 일환으로 건강한 산림 환경 조성과 탄소중립 실천을 목표로 하고 있다.

이날 행사에는 한성자동차 임직원 100여 명과 국립횡성숲체원 노희부 원장 등 숲체원 관계자들이 함께했다. 참가자들은 숲의 탄소 흡수 기능과 생물다양성 보전의 중요성을 배우는 탄소중립 산림교육 프로그램에 참여한 뒤, 국립횡성숲체원 내 지정 구역에 구상나무 600본을 식재했다.

임직원들은 직접 나무를 심으며 기후변화 대응과 생물다양성 보전의 중요성을 되새기는 시간을 가졌다. 일상 속에서 실천할 수 있는 친환경 활동에 대해 함께 고민하며 지속 가능한 환경 보호의 중요성을 되새기는 시간을 가졌다.

한성자동차는 고객 경험뿐 아니라 지역사회와 환경을 위한 지속 가능한 활동에도 꾸준히 참여하고 있다. 이번 봉사활동 역시 기업의 사회적 책임을 실천하고 임직원이 함께 환경 보호의 가치를 체감할 수 있도록 마련됐다.

김마르코 한성자동차 대표는 "이번 활동은 임직원들이 직접 자연을 가꾸며 환경 보호의 중요성을 되새길 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지속 가능한 미래를 위한 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.
강태윤 기자

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