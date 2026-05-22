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[포토]“맵지만 맛있어요”… 직접 버무린 겉절이 맛보는 美 대학생

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박상선 기자

승인 : 2026. 05. 22. 15:14

샘표는 22일 서울 중구 본사 ‘우리맛공간’에서 한국 식문화를 배우기 위해 방한한 조지아대학교 학생 및 교수진 20여 명을 대상으로 한식 쿠킹클래스를 진행했다.

이날 조지아대 학생들은 세계적으로 인기를 끌고 있는 김밥과 배추에 양념을 버무려 만드는 겉절이 김치를 직접 만들고 시식하며 K-푸드를 체험했다. 조지아대학교 학생들의 샘표 방문은 올해로 세 번째다.
박상선 기자

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