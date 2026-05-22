SM그룹 건설부문, ‘수원역 아너스빌 플라츠·타임원’ 견본주택 개관

1 0 수원역 아너스빌 플라츠 조감도.

SM그룹 건설부문이 22일 수원역 아너스빌 플라츠 및 수원역 아너스빌 타임원의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다.이번 사업은 SM그룹 건설부문이 아이유쉘과 함께 운영하는 브랜드 아너스빌을 재단장 한 뒤 처음으로 선보이는 프로젝트다. 회사는 브랜드 리뉴얼에 맞춰 아파트와 오피스텔의 내·외관 디자인도 대대적으로 개편했다.동아건설산업이 시행과 시공을 맡은 수원역 아너스빌 플라츠는 팔달구 고등동 334 일대에 조성되는 주거형 오피스텔로, 지하 3층~지상 16층 4개동 총 401실 규모다.이곳에는 지난해 2월 오피스텔 발코니 설치가 허용된 건축법 개정 이후 수원지역에서 처음으로 바닥 난방이 가능한 발코니 설계(발코니 하우스)가 도입됐다.수원역 아너스빌 플라츠는 기존의 지하철 1호선, 수인분당선, KTX 노선에 향후 GTX-C 노선까지 개통되면 이른바 '쿼드러플 역세권'이 된다.수원역 아너스빌 타임원은 권선구 평동 132-1 일원에 지하 2층~지상 15층 2개동 114가구 규모로 공급된다. SM하이플러스와 동아건설산업이 각각 시행과 시공을 담당한다.해당 단지 인근에 복합쇼핑몰인 롯데몰 타임빌라스가 약 80m 거리에 있어 백화점, 대형마트, 영화관 등의 시설을 단지 내 상가처럼 이용할 수 있다.아너스빌 멤버스도 선보인다. 입주민에게는 멤버십 전용 하이패스 카드가 지급되는데, 하이패스 전용 모바일 애플리케이션 하이플러스에 가입한 후 롯데몰 타임빌라스에서 하이머니(전자지갑)로 결제하면 입주가 시작되는 2028년부터 3년간 결제금액의 1%를 엘포인트(L.POINT)로 적립해 주기로 했다.하이엔드 클래스 커뮤니티인 클럽 아너스에는 피트니스 센터와 북카페 등이 마련되고, 스마트 홈 제어에 친환경 설비를 갖춘 청정 에너지 관리 시스템도 적용된다.