SM그룹 건설부문, ‘수원역 아너스빌 플라츠·타임원’ 견본주택 개관

이번 사업은 SM그룹 건설부문이 아이유쉘과 함께 운영하는 브랜드 아너스빌을 재단장 한 뒤 처음으로 선보이는 프로젝트다. 회사는 브랜드 리뉴얼에 맞춰 아파트와 오피스텔의 내·외관 디자인도 대대적으로 개편했다.
동아건설산업이 시행과 시공을 맡은 수원역 아너스빌 플라츠는 팔달구 고등동 334 일대에 조성되는 주거형 오피스텔로, 지하 3층~지상 16층 4개동 총 401실 규모다.
이곳에는 지난해 2월 오피스텔 발코니 설치가 허용된 건축법 개정 이후 수원지역에서 처음으로 바닥 난방이 가능한 발코니 설계(발코니 하우스)가 도입됐다.
수원역 아너스빌 플라츠는 기존의 지하철 1호선, 수인분당선, KTX 노선에 향후 GTX-C 노선까지 개통되면 이른바 '쿼드러플 역세권'이 된다.
수원역 아너스빌 타임원은 권선구 평동 132-1 일원에 지하 2층~지상 15층 2개동 114가구 규모로 공급된다. SM하이플러스와 동아건설산업이 각각 시행과 시공을 담당한다.
해당 단지 인근에 복합쇼핑몰인 롯데몰 타임빌라스가 약 80m 거리에 있어 백화점, 대형마트, 영화관 등의 시설을 단지 내 상가처럼 이용할 수 있다.
아너스빌 멤버스도 선보인다. 입주민에게는 멤버십 전용 하이패스 카드가 지급되는데, 하이패스 전용 모바일 애플리케이션 하이플러스에 가입한 후 롯데몰 타임빌라스에서 하이머니(전자지갑)로 결제하면 입주가 시작되는 2028년부터 3년간 결제금액의 1%를 엘포인트(L.POINT)로 적립해 주기로 했다.
하이엔드 클래스 커뮤니티인 클럽 아너스에는 피트니스 센터와 북카페 등이 마련되고, 스마트 홈 제어에 친환경 설비를 갖춘 청정 에너지 관리 시스템도 적용된다.