[알립니다] ‘제2회 아시아투데이 환경포럼’ 개최

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제2회 아시아투데이 환경포럼에 여러분을 초대합니다. 오는 29일 서울 중구 더 플라자 호텔 서울 그랜드 볼룸에서 '녹색대전환, 탄소중립과 녹색성장의 가치'라는 주제로 지속가능한 대한민국의 미래를 함께 그려 나가는 뜻깊은 자리가 마련됩니다.정부는 '2035 국가 온실가스 감축목표(NDC)'를 확정하고 이를 실행하기 위해 녹색대전환의 중요성을 강조하고 있습니다. 이제 녹색대전환은 단순한 탄소 감축이라는 명제를 넘어, 우리 경제와 산업의 체질을 변화시키는 실천적 전략의 출발점입니다.특히 재생에너지 확대를 중심으로 한 고도화된 에너지 믹스 정책 추진과 인공지능(AI)을 접목한 신기술 개발 등에서 정부와 민간이 긴밀하게 협력하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 탄소 감축을 통해 대한민국의 성장 열쇠를 찾고, 치열한 글로벌 경쟁에서 미래 동력을 확보하기 위한 전략적 논의가 필요한 시점입니다.이번 포럼에서는 기후에너지환경부가 탄소 감축의 핵심 축인 에너지 대전환 전략을 설명하고 한국환경공단, 한국수자원공사, HD한국조선해양, LG에너지솔루션 등 공공과 민간의 선도 기업들이 현장에서 직접 추진 중인 핵심 사업 사례를 생생하게 전해드릴 예정입니다.종합토론에서는 손정락 KAIST 녹색성장지속가능대학원 초빙교수가 좌장을 맡아 녹색대전환을 위한 정부와 기업의 역할과 탄소 감축 시대의 지속가능한 에너지 전략에 대해 심도 있는 논의를 펼칩니다.▶일시: 2026년 5월 29일(금) 오전 9시~오후 2시▶장소: 서울 중구 더 플라자 호텔 서울 그랜드 볼룸▶주최·주관: 아시아투데이▶후원: 기후에너지환경부·한국수력원자력