[르포] “한 끼보다 한입”…풀무원의 새 실험 ‘테이스티풀무원’

국내 첫 식생활 조리 교육 플랫폼 공개

채소·통곡물 활용한 ‘211 식사법’ 눈길

직접 요리하며 건강한 식습관 변화 체험

CIA 등재 추진…K푸드 교육 플랫폼 도전

[사진6] 0 '테이스티풀무원' 내부 전경./풀무원

[사진4] (2) 0 '테이스티풀무원' 내부 전경./풀무원

clip20260522173813 0 기자가 직접 조리한 '두유면 미나리롤'과 '닭고기 냉이 퀴노아볼'./이창연 기자

KakaoTalk_20260522_171611493 0 윤명랑 풀무원식품 글로벌마케팅본부장./이창연 기자

"이제는 한 끼보다 한입이 중요한 시대입니다."지난 21일 서울 강남구 수서동 풀무원 본사 3층에 있는 '테이스티풀무원'에서 윤명랑 풀무원식품 글로벌마케팅본부장이 이같이 말했다. 무엇을 얼마나 많이 먹느냐보다, 어떤 재료를 어떤 방식으로 먹느냐가 더 중요해졌다는 의미다.풀무원이 지난달 22일 문을 연 테이스티풀무원은 참가자들이 직접 요리하고 맛보며 건강과 환경을 동시에 고려한 식습관을 체험하도록 설계된 교육 플랫폼이다. 현장 관계자는 "제품 홍보를 위한 공간이 아니다"라고 여러 차례 강조했다. 식재료 선택 기준, 채소 손질법, 통곡물을 활용한 식사 구성처럼 일상에서 바로 적용할 수 있는 내용이 중심이었다.최근 식품업계에서는 건강과 환경을 함께 고려한 식생활 트렌드가 확산되면서 체험형 식문화 콘텐츠를 강화하는 움직임도 이어지고 있다.테이스티풀무원은 '채소가 풍부한 식사' '영양을 담은 거친 통곡물' '포화지방은 낮고 담백한 단백질 요리' '유연한 채식법(지속가능한 211 식사 만들기)' 등 4개 커리큘럼으로 구성됐으며 2시간씩 이틀간 진행된다. 다만 이날은 시간관계상 '채소가 풍부한 식사'와 '유연한 채식법' 두 가지 커리큘럼만 체험했다.수업은 먼저 이론 교육으로 시작됐다. 강사는 풀무원이 정의하는 '지속가능식생활'을 설명했다. 핵심은 '211 식사법'이다. 채소 2, 단백질 1, 통곡물 1 비율로 식단을 구성하는 방식이다. 식물성 지향 식단과 저포화지방 단백질 섭취를 통해 건강과 환경을 함께 고려하자는 취지다.이론 수업이 끝나자 참가자들은 곧바로 조리대에 섰다. 이날 직접 만든 메뉴는 봄 제철 식재료와 식물성 재료를 활용한 '두유면 미나리롤'과 '닭고기 냉이 퀴노아볼'이다.'두유면 미나리롤'은 삶은 두유면 위에 미나리와 각종 채소를 올려 돌돌 말아 먹는 방식이었다. 두유면을 활용해 포화지방 부담을 낮추고, 미나리를 더해 풍미를 살렸다. 데이널 최 셰프는 "지속가능한 식생활은 거창한 것이 아니라 일상 식재료를 조금씩 바꾸는 데서 시작된다"고 설명했다.이어 만든 '닭고기 냉이 퀴노아볼'은 잡곡과 채소, 저지방 단백질을 한 그릇에 담아낸 메뉴였다. 냉이와 퀴노아, 닭가슴살을 조합해 포만감은 높이면서도 부담은 줄였다. 참가자들은 재료를 손질하며 통곡물 활용법과 단백질 선택 기준, 채소 섭취량을 자연스럽게 익혔다.테이스티풀무원은 24절기에 맞춰 메뉴를 바꾸는 것이 특징이다. 풀무원에 따르면 다음달엔 참외를 활용한 여름맞이 클래스, 7월엔 보양식 콘셉트의 특별 클래스도 준비 중이다.테이스티풀무원은 약 1년의 준비 기간을 거쳤다. 그동안 사내 임직원과 일반인을 대상으로 테스트베드를 운영하며 메뉴와 프로그램을 다듬었다. 현재까지 개발한 메뉴만 220여종이 넘고 꾸준히 늘릴 계획이다. 월 2회의 정규 클래스와 특별 클래스를 기수제로 운영하며 단발성 체험에 그치지 않고 식습관 변화를 유도하는 데 초점을 맞췄다.관심도 뜨겁다. 풀무원에 따르면 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 참가 신청을 받자 당일 약 3000명이 몰렸다. 이에 회사는 기존 선착순 접수 방식 대신 신청 후 선발 방식으로 홈페이지 개편을 준비하고 있다.풀무원은 향후 교육 대상을 조리사와 전문 셰프, 외국인까지 확대할 계획이다. 최종 목표는 미국 컬리너리 인스티튜트 오브 아메리카(CIA) 같은 글로벌 조리교육기관에 한국형 식문화 프로그램을 등재하는 것이라고 김종남 풀무원식품 글로벌마케팅총괄본부 부장은 설명했다.김 부장은 "한식 자체를 알리는 것을 넘어 한국식 식문화 프로그램을 해외 조리학교 교육 과정으로 확산시키고 싶다"며 "그 교육을 받은 학생들이 세계 각국에서 자연스럽게 한식을 전파하는 구조를 만드는 것이 목표"라고 말했다.윤 본부장은 "최근 건강과 환경을 함께 고려하는 소비 흐름이 확대되면서 관련 식문화에 대한 관심도 커지고 있다"며 "특히 MZ세대를 중심으로 식재료와 식사 방식에 대한 관심이 높아지는 분위기"라고 말했다. 이어 "현대인들은 예전처럼 많이 먹기보다 식재료의 질과 식사 경험을 더 중요하게 생각하는 경향이 커지고 있다"고 덧붙였다.