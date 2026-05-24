안병윤 예천군수 후보 “투명 행정·실행력으로 승부“

02 0 국힘 안병윤 예천군수 후보가 출정식에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다/안병윤 후보 선거사무소

국민의힘 안병윤 경북 예천군수 후보가 6·3 지방선거를 앞두고 본격적인 세몰이에 나섰다.안 후보는 22일 예천읍 천보당 네거리에서 도의원·군의원 후보들과 함께 합동 출정식을 열고 선거전의 출발을 공식 선언했다.이날 행사에는 당원과 지지자, 지역 주민 등 약 2천여 명이 참석해 뜨거운 분위기 속에서 진행됐다.출정식 현장은 이른 시간부터 인파가 몰리며 높은 관심을 반영했으며 참가자들은 "필승" 구호를 외치며 선거 승리에 대한 의지를 다졌다.안 후보는 연설을 통해 "이번 선거는 예천의 미래 방향을 결정짓는 중요한 분기점"이라며 "군민의 선택이 지역의 향후 수십 년을 좌우하게 될 것"이라고 강조했다.특히 그는 기존 정치에 대한 불신 요인으로 지적되어 온 폐쇄적 행정과 인맥 중심 구조를 언급하며 "측근 중심 운영을 배제하고, 원칙과 절차에 기반한 투명한 군정을 펼치겠다"고 밝혔다. 이어 "누구나 신뢰할 수 있는 공정한 행정 시스템을 구축하겠다"고 덧붙였다.또한 안 후보는 형식적인 공약 중심 정치에서 벗어나 실질적인 변화에 집중하겠다는 입장을 분명히 했다. 그는 "그동안 반복되어 온 약속들이 체감 성과로 이어지지 못했다"며 "이제는 실행과 결과로 평가받는 군정을 만들겠다"고 말했다.지역 현안에 대해서도 구체적인 개선 의지를 드러냈다. 전통시장 침체, 빈 점포 증가, 교통 불편, 복지시설 접근성 문제 등을 언급하며 "군민이 일상에서 느끼는 불편부터 해결하는 것이 행정의 출발점"이라고 강조했다.아울러 "예천의 변화는 혼자 이룰 수 없다"며 "국민의힘 후보들이 하나의 팀으로 움직이고, 군민과 함께할 때 비로소 실질적인 발전이 가능하다"고 밝혔다.선거 방식과 관련해서는 "비방과 네거티브에 의존한 선거는 결국 지역에 상처만 남긴다"며 "정책과 비전 중심의 깨끗한 선거 문화를 만들겠다"고 강조했다.출정식을 마친 안 후보와 후보자들은 전통시장과 상가를 방문해 상인 및 주민들과 직접 소통하며 민심을 청취하는 현장 행보를 이어갔다.안 후보는 이번 출정식을 계기로 예천 전역을 돌며 생활 밀착형 정책과 현장 중심의 선거운동을 강화해 나갈 계획이다.지역 정치권에서는 이번 출정식을 통해 안 후보가 '투명 행정', '측근 정치 배제', '실행 중심 리더십'을 핵심 기조로 내세우며 선거 초반 주도권 확보에 나섰다는 평가가 나오고 있다.