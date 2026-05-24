아프리카 에볼라 사망 200명 넘어…빗장 거는 국제사회

clip20260524215300 0 에볼라 추정 사망자 시신 옮기는 민주콩고 방역당국 직원들. /로이터=연합뉴스

에볼라 바이러스 진원지인 콩고민주공화국(민주콩고)에서 사망자가 200명을 넘었다고 AP· AFP 통신 등이 24일(현지시간) 보도했다.민주콩고 언론홍보부는 전날 기준 집계 현황에서 이번 에볼라 집단발병 사태 관련 의심 환자는 867명이며 이 가운데 204명이 숨졌다고 밝혔다. 지금까지 확진자는 91명이며 사망자 가운데 10명이 에볼라 확진 판정을 받았다. 발병 지역은 북동부 이투리주, 북키부주, 남키부주 등 3개 주다.세계보건기구(WHO)는 지난 22일 민주콩고 에볼라 의심 사망자 숫자를 177명으로 발표했는데, 하루 만에 의심 사망자가 27명 늘어난 셈이다. WHO는 이곳에서 에볼라 바이러스가 급속히 확산 중이라며 국가적 위험 수준을 '높음'에서 '매우 높음'으로 상향 조정했다.아프리카연합(AU) 보건전문기구인 아프리카 질병통제예방센터(아프리카CDC)는 이번 집단발병 사태로 민주콩고와 우간다에 이어 앙골라, 부룬디, 중앙아프리카공화국, 콩고공화국, 에티오피아, 케냐, 르완다, 남수단, 탄자니아, 잠비아 등 주변 10개국도 에볼라에 영향 받을 위험에 처했다며 "이 지역 주민들의 잦은 이동과 불안정한 치안이 질병 확산을 부추기고 있다"고 우려했다.민주콩고에서는 이와 관련해 혼란이 확산하고 있다. 동부 몽그왈루에서는 당국의 통제에 불만을 품은 주민들이 지난 22일 밤 국경없는 의사회가 세운 천막 진료소에 불을 질러 텐트 1동이 전소됐다. 그 전날 인근 르왐파라 마을에서 가족 시신 수습을 금지당한 주민들이 진료소 텐트에 불을 지른 데 이어 두 번째 공격이다. 이번 공격으로 다친 사람은 없었지만, 환자들이 불길을 피해 뛰쳐나오는 과정에서 에볼라 의심환자 18명이 혼란을 틈타 도주했다고 현지 의료진이 밝혔다.국제적십자사·적신월사연맹(IFRC)은 민주콩고 이투리주에서 임무를 수행하다 지난 5~16일 사이 숨져 에볼라 사망자로 포함된 자원봉사자 3명이 앞서 3월 27일께 몽그왈루에서 감염된 것으로 보인다고 밝혔다. IFRC의 설명이 사실이라면 이번 에볼라 확산 시점은 기존에 알려진 시점보다 한 달가량 빠르다. 민주콩고 보건당국은 이투리주에서 4월 말 첫 사망자가 발생한 것으로 보고 있다.그동안 2명의 확진자가 발생해 1명이 사망한 우간다에서는 3명이 추가로 확진돼 누적 확진자가 5명이 됐다. 이 가운데 2명은 우간다 국민이라고 우간다 보건부가 밝혔다. 이번 에볼라 유행에서 우간다 국민이 확진된 것은 이번이 처음이다. 앞선 2명의 확진자는 모두 민주콩고인이었다. 우간다인 확진자 가운데 1명은 최초 확진된 민주콩고인을 태웠던 차량 운전자, 다른 1명은 보건종사자라고 보건부는 밝혔다. 나머지 신규확진자 1명은 민주콩고에서 전세기편으로 가 수도 캄팔라의 민간 병원에서 치료받은 민주콩고인 여성이다. 당국은 해당 여성과 접촉한 이들의 신원을 확인하고 감염 여부 등을 조사하고 있다.각국은 에볼라 유입을 막으려 빗장을 끌어올리고 있다.미국 질병통제예방센터(CDC)는 이날 에볼라 검역 강화 공항으로 워싱턴덜레스 국제공항에 이어 하츠필드-잭슨 애틀랜타 공항을 추가로 지정했다고 밝혔다. 미국은 최근 3주 사이 민주콩고, 우간다, 남수단에 체류한 이들은 에볼라 검역 공항으로만 입국할 수 있게 하고 있다. 이들 공항에서는 보건 당국자들이 입국자를 상대로 항공기 내 질병상태 보고, 입국 후 모니터링 등 상향된 수준의 방역 조치를 진행한다. 앞서 미국은 에볼라 바이러스 확산 지역을 방문한 이력이 있는 외국인에 미국 비자 발급을 일시 중단했으며 영주권 소지자라도 확산 지역 방문 이력이 있다면 미국 재입국을 제한했다.영국의 경우 에볼라 발생 국가에서 입국하는 여행객 경로를 파악하고 감염 지역으로 이동하는 국민을 보호하기 위해 모니터링 프로그램을 운영 중이다.서부 아프리카 부르키나파소 보건부도 이날 국경 감시를 강화하고 의심 환자 발견시 신속한 격리와 치료가 이뤄질 수 있도록 준비하고 있다고 밝혔다.국제 보건기구들은 초기 검사에서 높은 양성률이 나타났고 의심 환자도 계속 늘고 있어 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 클 가능성이 있다고 보고 있다.