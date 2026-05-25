김학홍 문경시장 후보 “시민 1인당 50만원 고유가 대응 지원금 지급”

문경사랑상품권 지급 추진…골목상권 회복 강조

이철우 후보 지원 유세…“민생 회복 원팀 구축”

clip20260525065509 0 이철우 도지사 후보가 지지자들의 환호를 받으며 입장하고 있다/장성훈 기자

국민의힘 김학홍 경북 문경시장 후보가 고유가 장기화와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민 지원을 위해 1인당 50만원 규모의 고유가 위기 대응 지원금 지급 공약을 발표했다.김 후보는 지난 23일 문경시립모전도서관 앞에서 열린 저녁 유세에서 "고유가 장기화로 서민경제 부담이 커지고 소상공인들의 어려움도 깊어지고 있다"며 "시민들의 생활 안정과 침체된 골목상권 회복을 위해 시민 모두에게 50만원의 고유가 위기 대응 지원금을 지급하겠다"고 밝혔다.김 후보는 지원금 지급 방식과 관련해 "단순 현금 지원이 아니라 지역 내에서만 사용할 수 있는 문경사랑상품권 형태로 지급해 지역경제 선순환 효과를 높이겠다"고 설명했다.이어 "소상공인과 자영업자 매출 증가로 이어지는 지역경제 활성화 정책이 될 수 있도록 추진하겠다"고 강조했다.김 후보는 기존에 제시한 문경사랑상품권 발행 규모 확대 공약과 이번 지원금 정책을 연계해 지역 자금 순환 효과를 높이겠다는 계획도 밝혔다.그는 "지방정부의 가장 중요한 역할은 시민들의 민생을 돌보는 것"이라며 "소상공인이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다.이날 유세에는 국민의힘 이철우 경북도지사 후보도 참석해 김 후보 지원에 나섰다.이 후보는 현장에서 "김학홍 후보는 중앙정부와 행정 현장에서 경험을 쌓은 행정 전문가"라며 "경북도와 국회의원, 문경시가 협력해 문경 경제 회복과 민생 안정에 힘을 모으겠다"고 밝혔다.김 후보는 유세를 마무리하며 "시민들이 체감할 수 있는 민생 정책을 통해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"며 지지를 호소했다.