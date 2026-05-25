삼성전자, 중남미·중동·동남아 스마트폰 ‘1위’…제품 경쟁력 입증

갤럭시 S26 시리즈 (5) 0 삼성전자 갤럭시S26 시리즈./삼성전자

삼성전자가 올해 1분기 중남미, 중동, 동남아시아 등에서 스마트폰 점유율 1위를 차지했다. 전세계 스마트폰 수요 둔화와 메모리 원가 상승 등 어려운 시장 환경 속에서도 제품 경쟁력을 입증했다는 평가가 나온다.25일 시장조사업체 옴디아에 따르면 1분기 중남미 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 3% 성장한 3480만대를 기록했다. 삼성전자는 1290만대를 출하해 전년 동기 대비 9% 성장, 37%의 점유율로 1위를 차지했다. 이는 2023년 1분기 이후 가장 높은 분기 점유율이다. 중남미에서는 갤러시A 시리즈가 실적을 견인했다.옴디아는 "프리미엄 수요가 500달러 이상 구간에서 견고하게 유지된 가운데 삼성전자가 폭넓은 가격대의 제품 포트폴리오로 시장 수요에 효과적으로 대응했다"고 평가했다.같은 기간 중동 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 6% 감소한 1100만대를 기록했다. 삼성전자는 34% 점유율로 선두를 유지하며 격차를 확대했다. 중동 시장은 라마단 이전 재고 선확보와 신제품 출시에도 불구 소비심리 둔화, 지정학적 불확실성, 메모리 비용 상승이 겹치며 전반적인 수요가 감소했다. 삼성전자는 갤럭시S26 시리즈와 갤럭시A 시리즈를 바탕으로 1위를 유지했다.동남아 스마트폰 시장은 전년 동기 대비 9% 감소한 2160만대를 기록했다. 삼성전자는 460만대를 출하하며 21% 점유율로 1위를 차지했다. 옴디아는 갤럭시S26의 견조한 초기 판매와 갤럭시A 시리즈의 판매량이 점유율 확대를 이끌었다고 분석했다. 동남아 시장은 스마트폰 평균판매단가(ASP)가 349달러로 전년 동기 대비 19% 상승할 만큼 가격 인상 폭이 컸다. 이러한 환경에서도 삼성전자는 브랜드 투자와 채널 확장을 지속했다.이밖에도 옴디아는 배터리, 카메라, 디스플레이, 내구성, 사후관리 등을 시장 경쟁의 핵심 요소로 짚었다. 삼성전자는 최근 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "2분기는 신규 갤럭시A 시리즈 출시 등을 통해 전년 대비 매출 성장을 추진할 것"이라고 밝혔다.