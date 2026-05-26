원화대출 연체율 0.56%…전월比 하락했지만, 전년보다 높아

기업대출 0.68%·가계대출 0.40% 기록

금감원, 부실채권 상매각·충당금 관리 유도

clip20260525173326 0 /금융감독원

국내은행의 원화대출 연체율이 지난 3월 말 기준 0.56%로 한 달 전보다는 하락했지만, 1년 전보다는 소폭 상승한 것으로 나타났다. 분기 말 연체채권 정리 확대 효과로 전월 대비 연체율은 낮아졌지만 기업대출을 중심으로 건전성 관리 필요성이 이어지는 모습이다.금융감독원은 올해 3월 말 국내은행의 원화대출 연체율이 0.56%로 전월 말 0.62%보다 0.06%포인트 하락했다고 26일 밝혔다. 다만 전년 동월 말 0.53%와 비교하면 0.03%포인트 상승했다.3월 중 신규연체 발생액은 2조7000억원으로 전월 3조원보다 3000억원 감소했고, 같은 기간 연체채권 정리규모는 4조3000억원으로 전월 1조3000억원보다 3조원 증가했다. 이에 연체채권은 1조6000억원 감소했다.아울러 3월 중 신규연체율은 0.11%로 집계됐다. 전월 0.12%보다 0.01%포인트 낮고, 전년 동월 0.12%와 비교해도 0.01%포인트 하락한 수준이다.부문별로 보면 기업 대출 연체율은 0.68%로 전월 말 0.76%보다 0.08%포인트 하락했지만, 전년 동월 말 0.62%와 비교하면 0.06%포인트 올랐다.대기업 대출 연체율은 0.22%로 전월 말보다 0.03%포인트 상승했고, 전년 동월 말과 비교해도 0.11%포인트 높아졌다. 중소기업 대출 연체율은 0.81%로 전월 말 0.92%보다 0.11%포인트 하락했다. 중소법인 연체율은 0.88%로 전월 말보다 0.14%포인트 낮아졌고, 개인사업자 대출 연체율도 0.71%로 0.07%포인트 하락했다.가계대출 연체율은 0.40%로 전월 말 0.45%보다 0.05%포인트 낮아졌고, 전년 동월 말 0.41%와 비교하면 0.01%포인트 하락했다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 전월 말보다 0.02%포인트 낮아졌으며 전년 동월 말과는 비슷한 수준을 보였다.주택담보대출을 제외한 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.76%로 전월 말 0.90%보다 0.14%포인트 하락했고, 전년 동월 말 0.79%와 비교하면 0.03%포인트 낮다.금감원은 3월 말 연체율 하락이 분기 말 연체채권 상매각 확대 효과에 따른 측면이 있다고 평가했다. 통상 은행권 연체율은 분기 중 상승한 뒤 분기 말 연체채권 정리 확대 영향으로 하락하는 흐름을 보인다.금감원 관계자는 "은행이 적극적인 부실채권 상매각, 대손충당금 적립 확대 등을 통해 건전성 관리를 강화토록 하는 한편 연체 우려 취약 차주에 대해서는 채무조정 활성화 등을 통해 채무부담을 완화하고 부실로의 전이를 방지토록 유도할 예정"이라고 밝혔다.