블루벤트, 음식물처리기 신제품 출시 기념 15일 무상반품 이벤트

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생활가전 전문 브랜드 블루벤트가 음식물처리기 신제품 ‘뉴 블루벤트 ID’를 출시하고 구매 고객을 대상으로 ‘15일 무상반품’ 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 신제품은 음식물처리기 사용 과정에서 발생하는 불편함을 줄이는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다. 제품 건조통에 손잡이를 적용해 음식물 처리 후 결과물을 한 손으로 비울 수 있도록 설계했다.

기존 음식물처리기의 경우 건조통을 양손으로 들어야 하거나 처리 과정에서 내용물이 바닥에 흘러 손에 묻는 불편이 있었다. 또한 처리 직후 건조통 온도가 높아 바로 비우기 어렵다는 점도 사용자 불편 요소로 꼽혀왔다. 블루벤트 측은 NEW 블루벤트 ID에 손잡이 구조를 적용해 사용 편의성을 높였다고 설명했다.

제품에는 4중날과 돌기 구조를 적용해 분쇄 및 건조 효율을 강화했으며 건조통 내부에는 다이아몬드 티타늄 코팅을 적용했다. 이와 함께 최대 6개월 사용 가능한 탈취 필터와 19.7dB 수준의 저소음 설계, 19cm 초슬림 디자인 등을 갖췄다.

또 ‘AI FAST 모드’를 통해 음식물 100g 기준 최대 1시간 내 처리가 가능하도록 설계됐다. 회사 측은 빠른 처리 속도와 간편한 뒷정리를 원하는 소비자 수요를 반영한 기능이라고 밝혔다.

블루벤트는 신제품 출시와 함께 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 행사 기간 내 구매 후 제품 사용에 불만족할 경우 15일 이내 무상반품이 가능하다. 또한 구매 후 1년 이내 건조통 파손 시 1회 무상 교체 서비스를 제공하며 정품 탈취 필터 1회도 무상 증정한다.

사후 서비스도 강화했다. 블루벤트는 전국 11개 직영 서비스센터를 통해 최대 2년 무상 AS를 지원한다고 밝혔다.

‘안심보장 서비스’ 프로모션은 오는 26일부터 6월 1일까지 네이버 단독 론칭 형태로 진행된다. 오는 27일 오후 7시에는 네이버 ‘핫이슈’ 라이브쇼핑을 통해 추가 혜택도 공개할 예정이다.