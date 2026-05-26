[카드뉴스]KT&G,'다우존스 지속가능 경영 월드 지수(DJBIC World)' 2년 연속 편입

KT&G가 다우존스 지속가능경영지수 평가(DJSI : Dow Jones Best-in-Class)에서 최상위 등급인 '월드 지수'에 2년 연속 편입 됐습니다.

이러한 '월드 지수'에는 글로벌시가총액 상위 2,500여 개의 기업 중 ESG 성과가 우수한 상위 10%만 포함되는데요.

KT&G는 지배구조, 환경, 사회 전 분야의 성과를 인정받아 동종 산업군 내 1위를 차지했답니다.

이와 함께 다우존스 '아시아 퍼시픽 지수' 및 '코리아 지수'에도 동시 포함되며 글로벌 자본시장에서 ESG 경영 역량을 인정받았으며, 특히, 이사회 독립성과 다양성 정책, ESG 거버넌스 구조 보유 등의 항목에서 최고점을 획득해 지배구조의 우수성을 입증했습니다.

황경 부문에서는 '2030 Greem Impact'비전을 기반으로한 체계적인 기후변화 대응과 수자원 관리 능력의 우수성을 높이 평가받았는데요, 사회 분야에서도 인권경영 실천 등으로 높은 점수를 획득했답니다!

김영아 KT&G ESG경영실장은 "이번 월드 지수 편입은 ESG 경영 고도화 노력이 글로벌 자본시장에서객관적으로 인정받은 결과"라며, "앞으로도 ESG 실행력을 높여 이해관계자들로부터 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 밝혔습니다.