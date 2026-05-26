삼성D, 페라리 신차 ‘루체’에 OLED 4종 단독 공급

사진2. 페라리 루체_드라이버 비너클2 0 삼성디스플레이 OLED 패널이 적용된 '페라리 루체'의 드라이버 비너클./삼성디스플레이

삼성디스플레이가 페라리의 신차에 OLED 디스플레이를 단독 공급한다.삼성디스플레이는 페라리가 전날 이탈리아 '월드 프리미어' 행사를 통해 공개한 전기 스포츠카 '페라리 루체'에 OLED 패널 4종을 단독 공급한다고 26일 밝혔다. 루체에는 운전자석 앞 드라이버 비너클, 공조 시스템과 미디어 등을 제어하는 제어 패널, 뒷좌석 공조 시스템을 제어하고 주행 정보를 확인할 수 있는 뒷좌석 제어 패널 등 3개의 디지털 디스플레이가 탑재된다. 삼성디스플레이는 여기에 12.9형, 12형, 10.1형, 6.3형 등 총 4종의 OLED를 공급한다.이번 신차에서 가장 주목받는 건 드라이버 비너클이다. 비너클은 속도계, 주행 정보 등을 포함하는 클러스터 구조물을 뜻한다. 전통적으로는 구동계와 맞물린 바늘이 기계식으로 움직이며 정보를 표시한다. 루체의 드라이버 비너클에는 12.9형과 12형 두 장의 OLED를 입체적으로 겹치는 다층 구조 설계가 업계 최초로 적용됐다. 아래층에 위치하는 12형 패널은 기본 배경과 눈금(인덱스)을 표시한다. 위층에 겹쳐지는 12.9형 패널에는 1층 패널의 이미지를 보기 위한 3개의 원형 홀이 있고, 홀 주변부에서 실시간 토크(회전력)를 표기하거나 팝업 메시지, 경고등 등의 정보를 표시한다.이 같은 다층 구조 설계를 통해 기존 2D 디지털 디스플레이와 차별화되는 아날로그적 실재감을 구현해냈다. 특히 패널과 패널 사이 공간을 토대로 바늘이 물리적으로 움직이며 운전자에게 한층 더 입체적이고 공간감 있는 조작 경험을 선사한다.삼성디스플레이가 페라리의 독창적 디자인을 구현할 수 있었던 건 '빅 홀' 가공 기술력 덕분이다. 통상 스마트폰 전면 카메라용 홀의 지름은 5mm 이내인데, 이번 루체 드라이버 비너클에 적용된 홀의 지름은 20배에 달하는 약 100mm다. 절단부에서 OLED 유기물과 습기 및 공기의 접촉을 막는 정교한 '박막봉지(TFE)' 기술은 물론, 구동 신호가 빅 홀을 우회하면서 발생할 수 있는 신호 왜곡 및 이로 인해 화질 균일도가 떨어지는 문제도 해결해야 한다. 삼성디스플레이는 신호별 특성에 최적화된 독자 설계를 적용, 신호 왜곡과 지연을 최소화해 균일하고 안정적인 화질을 구현했다.삼성디스플레이는 2019년 업계 최초로 홀 디스플레이를 상용화하는 등 화면 표시 영역 위에 홀을 뚫는 이른바 'HIAA' 기술을 오랜 기간 적용하며 관련 설계 및 제조 노하우를 축적해 왔다. 삼성디스플레이가 HIAA 기술 관련해 등록한 특허는 500건 이상이다.이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장은 "루체는 어떤 디자인이든 구현할 수 있는 OLED의 기술 우위를 입증하고 삼성디스플레이의 오랜 노하우를 집약해 선보일 수 있는 기념비적 차량"이라며 "앞으로도 미래형 차량 디자인의 지평을 확대할 수 있도록 다양한 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.