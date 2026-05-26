삼성D, 페라리 신차 ‘루체’에 OLED 4종 단독 공급

삼성디스플레이는 페라리가 전날 이탈리아 '월드 프리미어' 행사를 통해 공개한 전기 스포츠카 '페라리 루체'에 OLED 패널 4종을 단독 공급한다고 26일 밝혔다. 루체에는 운전자석 앞 드라이버 비너클, 공조 시스템과 미디어 등을 제어하는 제어 패널, 뒷좌석 공조 시스템을 제어하고 주행 정보를 확인할 수 있는 뒷좌석 제어 패널 등 3개의 디지털 디스플레이가 탑재된다. 삼성디스플레이는 여기에 12.9형, 12형, 10.1형, 6.3형 등 총 4종의 OLED를 공급한다.
이번 신차에서 가장 주목받는 건 드라이버 비너클이다. 비너클은 속도계, 주행 정보 등을 포함하는 클러스터 구조물을 뜻한다. 전통적으로는 구동계와 맞물린 바늘이 기계식으로 움직이며 정보를 표시한다. 루체의 드라이버 비너클에는 12.9형과 12형 두 장의 OLED를 입체적으로 겹치는 다층 구조 설계가 업계 최초로 적용됐다. 아래층에 위치하는 12형 패널은 기본 배경과 눈금(인덱스)을 표시한다. 위층에 겹쳐지는 12.9형 패널에는 1층 패널의 이미지를 보기 위한 3개의 원형 홀이 있고, 홀 주변부에서 실시간 토크(회전력)를 표기하거나 팝업 메시지, 경고등 등의 정보를 표시한다.
이 같은 다층 구조 설계를 통해 기존 2D 디지털 디스플레이와 차별화되는 아날로그적 실재감을 구현해냈다. 특히 패널과 패널 사이 공간을 토대로 바늘이 물리적으로 움직이며 운전자에게 한층 더 입체적이고 공간감 있는 조작 경험을 선사한다.
삼성디스플레이가 페라리의 독창적 디자인을 구현할 수 있었던 건 '빅 홀' 가공 기술력 덕분이다. 통상 스마트폰 전면 카메라용 홀의 지름은 5mm 이내인데, 이번 루체 드라이버 비너클에 적용된 홀의 지름은 20배에 달하는 약 100mm다. 절단부에서 OLED 유기물과 습기 및 공기의 접촉을 막는 정교한 '박막봉지(TFE)' 기술은 물론, 구동 신호가 빅 홀을 우회하면서 발생할 수 있는 신호 왜곡 및 이로 인해 화질 균일도가 떨어지는 문제도 해결해야 한다. 삼성디스플레이는 신호별 특성에 최적화된 독자 설계를 적용, 신호 왜곡과 지연을 최소화해 균일하고 안정적인 화질을 구현했다.
삼성디스플레이는 2019년 업계 최초로 홀 디스플레이를 상용화하는 등 화면 표시 영역 위에 홀을 뚫는 이른바 'HIAA' 기술을 오랜 기간 적용하며 관련 설계 및 제조 노하우를 축적해 왔다. 삼성디스플레이가 HIAA 기술 관련해 등록한 특허는 500건 이상이다.
이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장은 "루체는 어떤 디자인이든 구현할 수 있는 OLED의 기술 우위를 입증하고 삼성디스플레이의 오랜 노하우를 집약해 선보일 수 있는 기념비적 차량"이라며 "앞으로도 미래형 차량 디자인의 지평을 확대할 수 있도록 다양한 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.