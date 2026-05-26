한온시스템, ‘2030 매출 14.7조’ 청사진… 중장기 전략 공개

2030년 영업이익률 9% 목표…열관리 경쟁력·애프터마켓 확대 추진

SDV 대응 소프트웨어 역량 강화·원가 혁신 병행…글로벌 점유율 15%

[사진자료] 한온시스템_2026 글로벌 경영전략혁신회의 0 한온시스템 2026 글로벌 경영전략혁신회의 후 단체 사진을 찍고 있다./한온시스템

한온시스템이 한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 처음으로 2030년 중장기 성장 전략을 공개하고 글로벌 경쟁력 강화에 나섰다. 핵심 열관리 사업 경쟁력을 기반으로 애프터마켓과 신규 사업 확대를 추진한다.26일 한온시스템은 지난 13일부터 15일까지 대전 한국타이어 테크노돔에서 '2026 글로벌 경영전략혁신회의'를 개최했다고 밝혔다. 회의에는 글로벌 본사와 지역본부(RBG) 리더 66명이 참석했다.이번 회의는 한국앤컴퍼니그룹 편입 이후 처음으로 한온시스템의 중장기 비전과 성장 전략이 공개됐다는 점에서 의미가 크다. 참석자들은 글로벌 시장 경쟁력 강화 방안과 지역별 실행 전략, 미래 성장 과제를 논의했다.회의 첫날 이수일 대표이사 부회장은 기조강연을 통해 지난해 실적 턴어라운드 기반 마련에 기여한 글로벌 리더들을 격려하며 지속적인 혁신과 체질 개선 필요성을 강조했다. 특히 강도 높은 혁신 활동을 바탕으로 실적 개선의 기반을 다졌다고 평가하며 변화 노력을 이어가야 한다고 주문했다.이어진 전사 전략 세션에서는 'Win Now, Lead 2030'을 주제로 중장기 비전이 공유됐다. 이는 2026년부터 매년 경쟁력을 확보하며 성과를 축적해 2030년 글로벌 시장을 선도하겠다는 의미를 담고 있다.한온시스템은 2030년까지 매출 14조7000억원과 영업이익률 9% 달성을 목표로 제시했다. 이를 위해 기존 자동차 열관리 사업 경쟁력을 강화하는 동시에 애프터마켓과 신규 사업 영역 확장을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축한다는 계획이다.핵심 전략으로는 제품 리더십, 원가 경쟁력, 사업 확장 등 3대 축을 제시했다. 차세대 열관리 기술 차별화를 강화하는 한편 지난해부터 추진 중인 원가 혁신 프로젝트(Cost Innovation CFT)를 기반으로 비용 경쟁력도 높인다는 방침이다.시장 점유율 확대 전략도 공개됐다. 한온시스템은 현재 약 13% 수준인 글로벌 시장 점유율을 2030년 15%까지 끌어올려 글로벌 2위 입지를 강화한다는 목표다.부문별 전략 세션에서는 SDV(소프트웨어 정의 차량) 시대 대응을 위한 소프트웨어 역량 강화와 차세대 열관리 기술 방향이 논의됐다. 생산·구매 부문은 운영 효율화와 원가 절감 방안을 공유했으며, 조직 생산성 강화와 프로액티브 컬처 확산, 장기 인재 육성 전략도 함께 발표됐다.HAP(HMG & Asia Pacific), 미주, 유럽, 중국 등 4개 지역본부는 지역별 성장 전략과 주요 고객 대응 계획을 공유하며 실행 로드맵을 점검했다.이수일 부회장은 "변화와 혁신은 더 이상 계획이 아닌 구체적인 성장 전략으로 자리 잡고 있다"며 "조직 간 협업을 바탕으로 더욱 경쟁력 있는 한온시스템을 만들어 나가겠다"고 말했다.