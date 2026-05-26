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건설·부동산 업계소식

“승진 필수 반영” KCC건설, 응급처치·심폐소생술 교육 28년째 운영

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이수일 기자

승인 : 2026. 05. 26. 09:31

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KCC건설 임직원들이 지난 22일부터 진행 중인 '2026년 응급처치 및 응급상황 행동요령 교육'에 참여하고 있는 모습.
KCC건설은 지난 22일부터 오는 6월까지 총 3회차에 걸쳐 약 180명의 임직원이 참여하는 '2026년 응급처치 및 응급상황 행동요령 교육'을 진행한다고 26일 밝혔다.

회차별 2개 반으로 나눠 실시하는 해당 교육은 대한적십자사 전문강사를 초빙한 대면 실습 중심 프로그램으로 진행한다.

임직원들이 응급상황 발생 시 올바른 행동요령과 상황별 응급처치 방법을 익힐 수 있도록 구성했으며, 심폐소생술(CPR), 자동심장충격기(AED) 사용법, 기도 폐쇄 대응 등 현장에서 활용 가능한 교육 내용을 중심으로 진행한다. 특히 응급 및 재난·재해 상황에서도 신속하고 체계적으로 대응할 수 있도록 실전 역량 강화에 초점을 맞췄다.

앞서 회사는 1999년부터 응급처치 및 심폐소생술 교육을 매년 이어오고 있다. 국내 건설업계에서 관련 안전교육이 본격화되기 이전부터 선제적으로 교육 체계를 구축했으며, 코로나19 기간을 제외하고는 매년 교육을 이어왔다. 올해까지 누적 교육 참여 인원은 약 2800명에 달한다.

특히 해당 교육은 인사제도와 연계해 운영 중이다. 승진 대상자를 포함한 전 임직원이 직급별 최소 1회 이상 교육을 이수하도록 체계화했으며, 이를 통해 조직 전반의 안전의식과 생명존중 문화 정착을 추진하고 있다.

KCC건설 관계자는 "응급상황 발생 시 보다 신속하고 체계적인 초기 대응 체계를 갖추는 것은 물론, 모든 사업장에 안전문화가 정착될 수 있도록 작은 부분까지 살피고 있다"고 말했다.
이수일 기자

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