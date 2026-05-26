김제시, 외국인 청년 대상 체류형 관광 프로그램 추진

10개국 이상 청년들 6박 7일간 김제 매력 체험

김제시청 전경 0 김제시청 전경

전북 김제시가 지역 관광 활성화와 생활인구 확대를 위해 'K-로컬 글로벌 관광 프로그램'을 본격 운영한다.김제시는 26일 이현서 시장 권한대행과 사업 관계자 등이 참석한 가운데 '2026 김제 K-로컬 글로벌 관광 프로그램 오리엔테이션'을 개최했다고 밝혔다.이번 프로그램은 K-컬처에 관심이 있는 국내외 청년들을 대상으로 운영된다. 시는 10개국 이상 참가자를 모집해 총 3기수로 프로그램을 진행할 계획이며, 기수별 24명이 참여한다.참가 청년들은 6박 7일간 김제에 머물며 벽골제 마을 체험, 금산사 템플스테이, 새만금 탐방 등을 통해 김제의 깊이 있는 역사와 자연을 온몸으로 체험하게 된다. 또 죽산면 등 지역 주민들과 교류 프로그램도 함께 진행해 지역 체류 경험을 확대하고 관계인구 형성에도 나설 예정이다..특히 이번 프로그램은 외국인 청년들의 시각에서 바라본 김제의 숨은 매력을 발굴하고, 이들이 직접 참여하는 온라인 콘텐츠 제작을 통해 전 세계에 지역 인지도 향상에 도움이 될 것으로 보인다.이현서 시장 권한대행은 "앞으로도 차별화된 로컬 특화 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 세계인들이 찾아오고 머무르는 김제를 만들어 가겠다"고 밝혔다