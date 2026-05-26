금호건설, 부산 에코델타시티 8블록 민참 우협 선정…1057가구 아테라 조성

1 0 에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업 예상 조감도.

금호건설은 부산도시공사(BMC)가 발주한 '에코델타시티 8블록 민간참여 공공분양주택 건립사업'의 우선협상대상자로 선정됐다고 26일 밝혔다.부산 에코델타시티는 부산 강서구 일대에 조성 중인 친환경·스마트시티 개발사업이다. 전체 면적은 약 11.77㎢에 달한다.금호건설이 이번에 우선협상대상자로 선정된 사업의 총사업비는 3289억원 규모다. 회사가 50.1% 지분을 보유한 주관사로 참여하며 경동건설·HJ중공업·삼미건설·지원건설이 공동으로 참여한다. 단지에는 금호건설의 주거 브랜드인 '아테라'가 적용될 예정이다.해당 단지는 부산 강서구 강동동 3976 일원에 지하 2층~지상 16층, 14개 동, 전용면적 59~84㎡, 총 1057가구 규모로 조성된다. 모든 가구는 공공분양 방식으로 공급되며, 2028년 4월 착공해 2031년 8월 준공 예정이다.금호건설은 낙동강과 근린공원의 입지를 활용한 주거단지를 선보일 계획이다. 단지에는 주변 경관을 고려한 조망 구조를 적용할 방침이다. 특히 낙동강 조망이 가능한 랜드마크 주동에는 스카이라운지를 조성한다.금호건설 관계자는 "이번 우선협상대상자 선정은 아테라 브랜드 경쟁력과 민간참여사업 수행 역량을 다시 한번 인정받은 결과"라며 "차별화된 설계와 상품성을 바탕으로 지역을 대표하는 주거단지를 조성하겠다"고 말했다.한편 금호건설은 최근 울산도시공사(UMC)가 발주한 '유홈 율동·상안 민간참여 공공주택사업' 우선협상대상자로 선정되는 등 민간참여 공공주택 분야에서 성과를 이어가고 있다. 해당 사업은 총 사업비 1364억원 규모로, 울산 북구 효문동 율동A2블록(381가구)과 상안동 상안B1블록(102가구)에 총 483가구 규모의 공공주택 단지를 조성하는 사업이다.