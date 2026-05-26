“재생골재·폐플라스틱으로 층간소음 줄인다”…롯데건설, 친환경 바닥재 개발

이미지 0 소일리스틱 차음 팔레트가 적용된 바닥충격음 시험동에서 층간소음 성능을 테스트하고 있는 모습./롯데건설

롯데건설이 재생골재와 폐플라스틱을 활용한 친환경 바닥 자재 개발에 나섰다. 층간소음 저감과 자원순환을 동시에 겨냥한 기술로, 공동주택 층간소음 문제 해결과 친환경 건설자재 확대라는 두 과제를 함께 공략한다는 구상이다.롯데건설은 친환경 복합소재 스타트업인 리젠티앤아이와 공동으로 '소일라스틱(Soilastic) 차음 팔레트'를 개발했다고 26일 밝혔다.이 제품은 아파트 바닥 완충재 위에 설치돼 난방 배관을 지지하는 동시에 층간소음을 흡수하는 복합 기능성 자재다. 기존에는 난방 배관 고정 역할에 머물렀던 팔레트에 차음 기능을 결합한 것이 특징이다. 특수 복합소재와 진동 저감 단면 설계를 적용해 배관 지지와 충격 흡수를 동시에 구현했다는 설명이다.롯데건설은 지난해 10월부터 올해 4월까지 성능 검증을 진행한 결과, 해당 제품을 적용한 바닥 구조가 기존 대비 중량 충격음을 약 4~6데시벨(dB) 줄이는 효과를 확인했다고 설명했다. 아이들이 뛰는 소리와 같은 중량 충격음을 줄여 공동주택 바닥 충격음 성능 기준을 최대 1등급 수준까지 끌어올릴 수 있다는 것이다.시공성과 경제성도 강화했다. 기존에는 별도 자재로 시공하던 배관 고정 기능과 차음 기능을 일체화해 공정을 단순화했고, 난방 배관 설치 편의성도 높였다. 회사 측은 기존 타사 팔레트 제품 대비 50% 이상 비용 절감 효과도 기대된다고 설명했다.롯데건설은 현재 해당 기술을 적용해 한국건설기술연구원(KICT)의 바닥구조 인증 취득도 추진 중이다.특히 제품의 핵심 소재인 소일라스틱은 건설 현장에서 발생하는 재생골재와 폐플라스틱을 결합해 만든 자원순환형 복합소재다. 양사는 우수재활용제품(GR)과 녹색제품 인증도 추진하고 있다. 건설 폐기물 재활용 확대와 탄소배출 저감 효과도 기대된다.이번 협업은 창업진흥원이 주관한 '민관협력 오픈이노베이션' 프로그램을 계기로 성사됐다. 롯데건설은 스타트업과의 협업을 통해 현장 실증과 사업화를 지원하며 친환경·기술 혁신 확대에 나서고 있다.롯데건설 관계자는 "층간소음 저감과 친환경 건설자재 확대라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있는 기술"이라며 "우수 스타트업과의 협업을 통해 현장 중심 기술 혁신을 지속 확대할 계획"이라고 말했다.