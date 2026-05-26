李 “전작권 환수 신속히 진행…핵잠 도입 속도 내야”

이재명 대통령, 국무회의 발언 0 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 26일 "한미동맹의 건강한 발전을 견인할 전시작전권 환수를 차질없이 신속히 진행해 달라"고 주문했다.이 대통령은 이날 오전 청와대 국무회의에서 "자주 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고 동맹도 굳건히 유지된다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "군사력에 더해서 국익 중심의 실용외교로 긴밀한 다자안보 네트워크를 견고하게 구축해야 되겠다"며 "전쟁에 이기는 것도 중요하지만 전쟁이 나지 않도록 평화를 구축하는 노력도 매우 중요하다"고 밝혔다.이어 "특히 무엇보다 중요한 것은 우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 견고한 자세"라고 덧붙였다.이 대통령은 "무엇보다 중요한건 우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 자세"라며 "싸워서 이기는 것을 넘어 싸울 필요가 없는 평화를 만드는 게 진짜 유능한 것이다. 국방력 강화에 총력을 다할 것"이라고 거듭 강조했다.이 대통령은 우리 군의 신속한 '미래형 첨단 강군 전환'을 주문하며 "인공지능과 드론기술을 도입을 가속화하고 미래 국방력의 핵심전략자산인 핵추진잠수함 도입에 속도를 내야되겠다"고도 역설했다.아울러 이 대통령은 "연구개발 예산의 지속적인 확대, 핵심부품 국산화, 민관협력 체계 강화 등을 통해서 첨단국방의 근간인 K-방산 육성에 국가 역량을 모아야 한다"며 "로봇과 드론, 우주 등의 분야에서 세계시장을 선도할 미래의 신안보 혁신 기업 육성에도 박차를 가해야 되겠다"고 말했다.