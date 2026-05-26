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[포토] ‘기호 1번’ 지지 호소하는 선거운동원들

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이병화 기자

승인 : 2026. 05. 26. 11:06

26일 서울 영등포구 여의도역 앞에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 출근길 인사에서 선거운동원들이 정원오 서울시장 후보에 대한 지지를 호소하고 있다.
이병화 기자

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