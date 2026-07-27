스타벅스, 여름 프로모션 시작…신메뉴·27주년 이벤트·굿즈 할인

[20260727] 스타벅스 사진자료1_레드빈 말차 코코 프라푸치노 0 스타벅스 '레드빈 말차 코코 프라푸치노'./스타벅스

스타벅스 코리아가 무더위에 맞춰 신규 여름 시즌 프로모션을 시작하고 신메뉴 출시와 개점 27주년 기념 이벤트를 함께 진행한다.스타벅스는 27일부터 신규 여름 프로모션을 통해 신메뉴 '레드빈 말차 코코 프라푸치노'를 선보인다고 밝혔다. 이와 함께 자몽 망고 코코 프라푸치노, 파인애플 블루 코코 프라푸치노 등 코코 프라푸치노 라인업을 확대하며 여름 음료 경쟁력을 강화한다.새롭게 출시된 레드빈 말차 코코 프라푸치노는 달콤한 단팥과 유기농 제주 말차, 쫀득한 펄 토핑을 더한 프리미엄 프라푸치노다. 익숙한 말차와 단팥 조합에 코코넛 베이스를 더해 디저트처럼 즐길 수 있도록 구성했다.스타벅스는 최근 코코넛을 활용한 음료가 글로벌 트렌드로 자리 잡은 데 맞춰 관련 메뉴를 지속 확대하고 있다. 대표 메뉴인 자몽 망고 코코 프라푸치노는 지난해 누적 판매량 670만 잔을 돌파하며 현재 프라푸치노 카테고리 판매 1위를 유지하고 있다. 지난달 출시한 파인애플 블루 코코 프라푸치노도 출시 이후 빠르게 판매 2위에 오르며 인기를 이어가고 있다.이 밖에도 이번 프로모션에서는 살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티, 핑크 피치 코코넛 리프레셔, 코코 콜드 브루 등 다양한 아이스 음료도 함께 선보인다.아울러 7월 27일 개점기념일을 맞아 'Welcoming you, Always'를 주제로 약 4주간 고객 이벤트도 진행한다.먼저 27일부터는 제조 음료를 포함해 2만5000원 이상 구매한 고객에게 국내 스타벅스 1호점인 이대점 일러스트가 담긴 북백을 소진 시까지 증정한다. 이후에는 베어리스타 미니어처 키링 한정 판매와 베어리스타 네임택, 메쉬 미니백 키링 증정 등 다양한 행사가 순차적으로 이어질 예정이다.여름 시즌 굿즈 할인 행사도 마련했다. 스타벅스는 다음달 2일까지 7일간 전국 매장에서 여름 시즌 굿즈 31종을 대상으로 20% 할인 혜택을 제공한다.리워드 회원을 위한 혜택도 준비했다. 스타벅스는 리워드 전 회원에게 아이스 카페 아메리카노·아이스 카페라떼·아이스 바닐라 라떼(톨 사이즈) 가운데 1잔을 무료로 이용할 수 있는 음료 쿠폰과 푸드 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 기존 회원은 지난 8일 쿠폰을 지급받았으며, 이달 31일까지 신규 가입한 회원은 가입 다음 날 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰 사용 기한은 다음 달 14일까지다.최현정 스타벅스 식음개발담당은 "무더위를 시원하게 식혀줄 프라푸치노부터 콜드 브루까지 아이스 음료 라인업을 다양하게 준비했다"며 "앞으로도 글로벌 트렌드와 고객 취향을 반영한 메뉴를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.