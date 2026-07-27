닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

유통 식품

스타벅스, 여름 프로모션 시작…신메뉴·27주년 이벤트·굿즈 할인

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260727010009643

글자크기

닫기

정문경 기자

승인 : 2026. 07. 27. 11:24

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

[20260727] 스타벅스 사진자료1_레드빈 말차 코코 프라푸치노
스타벅스 '레드빈 말차 코코 프라푸치노'./스타벅스
스타벅스 코리아가 무더위에 맞춰 신규 여름 시즌 프로모션을 시작하고 신메뉴 출시와 개점 27주년 기념 이벤트를 함께 진행한다.

스타벅스는 27일부터 신규 여름 프로모션을 통해 신메뉴 '레드빈 말차 코코 프라푸치노'를 선보인다고 밝혔다. 이와 함께 자몽 망고 코코 프라푸치노, 파인애플 블루 코코 프라푸치노 등 코코 프라푸치노 라인업을 확대하며 여름 음료 경쟁력을 강화한다.

새롭게 출시된 레드빈 말차 코코 프라푸치노는 달콤한 단팥과 유기농 제주 말차, 쫀득한 펄 토핑을 더한 프리미엄 프라푸치노다. 익숙한 말차와 단팥 조합에 코코넛 베이스를 더해 디저트처럼 즐길 수 있도록 구성했다.

스타벅스는 최근 코코넛을 활용한 음료가 글로벌 트렌드로 자리 잡은 데 맞춰 관련 메뉴를 지속 확대하고 있다. 대표 메뉴인 자몽 망고 코코 프라푸치노는 지난해 누적 판매량 670만 잔을 돌파하며 현재 프라푸치노 카테고리 판매 1위를 유지하고 있다. 지난달 출시한 파인애플 블루 코코 프라푸치노도 출시 이후 빠르게 판매 2위에 오르며 인기를 이어가고 있다.

이 밖에도 이번 프로모션에서는 살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티, 핑크 피치 코코넛 리프레셔, 코코 콜드 브루 등 다양한 아이스 음료도 함께 선보인다.

아울러 7월 27일 개점기념일을 맞아 'Welcoming you, Always'를 주제로 약 4주간 고객 이벤트도 진행한다.

먼저 27일부터는 제조 음료를 포함해 2만5000원 이상 구매한 고객에게 국내 스타벅스 1호점인 이대점 일러스트가 담긴 북백을 소진 시까지 증정한다. 이후에는 베어리스타 미니어처 키링 한정 판매와 베어리스타 네임택, 메쉬 미니백 키링 증정 등 다양한 행사가 순차적으로 이어질 예정이다.

여름 시즌 굿즈 할인 행사도 마련했다. 스타벅스는 다음달 2일까지 7일간 전국 매장에서 여름 시즌 굿즈 31종을 대상으로 20% 할인 혜택을 제공한다.

리워드 회원을 위한 혜택도 준비했다. 스타벅스는 리워드 전 회원에게 아이스 카페 아메리카노·아이스 카페라떼·아이스 바닐라 라떼(톨 사이즈) 가운데 1잔을 무료로 이용할 수 있는 음료 쿠폰과 푸드 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 기존 회원은 지난 8일 쿠폰을 지급받았으며, 이달 31일까지 신규 가입한 회원은 가입 다음 날 쿠폰을 받을 수 있다. 쿠폰 사용 기한은 다음 달 14일까지다.

최현정 스타벅스 식음개발담당은 "무더위를 시원하게 식혀줄 프라푸치노부터 콜드 브루까지 아이스 음료 라인업을 다양하게 준비했다"며 "앞으로도 글로벌 트렌드와 고객 취향을 반영한 메뉴를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
정문경 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

토스 ‘죄송한 자궁씨’ 이용 중단…여성 신체 희화화 논란

서출구 이어 허성범도 부상 고백…‘피의게임X’ 몸싸움 후폭풍 확산

미·이란, 13일 공방 멈추고 사흘 연속 ‘불안한 휴지’....트럼프 외교 해법 시험대

오스코텍, 주가 30% 빠졌는데 펀더멘털은 ‘레벨업’…세 번째 1조원 기술수출에도 저평가?

월급 외 소득 있는 직장인, 건보료 오른다…“공제 금액 절반 축소”

[마켓파워] 롯데케미칼, 유동성 우려에 지급보증 사채로 급한 불 꺼

[속보] 네이버, 엔비디아에 1조4809억원 규모 3자배정 유상증자

지금 뜨는 뉴스

단백질에 수분까지 보충…폭염에 꼭 먹어야 할 음식 7

강력한 힘 숨긴 여유로움… 완성도 높은 플래그십 세단의 정수

초등생 희망직업 1위는?…고교생 65%만 “대학 갈래요”

“Z8 시리즈 직접 써보고 사세요” 삼성전자 런던서 팝업 연다

젠스파크 韓 상륙…‘AI 워크스페이스 6.0’으로 시장 공략