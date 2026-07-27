김포 한강변 독점하는 38층 랜드마크…‘한강 푸르지오 리버프론트’ 7월 분양

김포 한강 푸르지오 리버프론트_1 0 김포 한강 푸르지오 리버프론트 조감도

㈜한강시네폴리스개발이 경기 김포시 고촌읍 향산리 일원(한강시네폴리스 일반산업단지)에 들어서는 '한강 푸르지오 리버프론트'를 7월 분양한다.27일 분양 관계자에 따르면 대우건설이 시공을 맡은 이 단지는 지하 4층~지상 최고 38층, 12개 동, 아파트 2,432세대(전용면적 84~180㎡)와 주거형 오피스텔 250실, 근린생활시설로 구성되는 대규모 주상복합 단지다.단지는 한강변에 직접 접해 있어 희소성 높은 영구 한강 조망권(일부 세대 제외)을 누릴 수 있다. 한강과 일정 거리 떨어진 기존 김포 아파트들과 달리 한강 라인에 직접 들어서는 2천여 가구 규모의 브랜드 대단지로, 김포권 주거 지형을 바꿀 랜드마크가 될 것으로 기대를 모은다.특히 전국 어디서나 만 19세 이상이면 세대원이나 유주택자도 청약할 수 있는 '전국청약 단지'라는 점이 눈길을 끈다. 분양가 상한제가 적용되며, 입주 전 전매가 가능해 실수요자와 투자자 모두의 관심이 집중되고 있다.교통 인프라도 뛰어나다. 예비타당성조사를 통과한 서울 지하철 5호선 연장선과 추진 중인 인천 2호선 고양 연장(가칭 시네폴리스역)의 수혜가 예상된다. 김포한강로 풍곡IC(예정), 48번 국도, 수도권 제1순환고속도로 김포IC가 가까워 마곡 R&D단지, 여의도 등 서울 주요 업무지구로의 출퇴근이 편리하다.단지 인근에는 유치원(계획), 초등학교(2029년 3월 개교 예정), 중학교(계획)가 위치해 도보 통학이 가능하다. 특히 행정구역상 고촌읍에 속해 대학입시 농어촌 특별전형 혜택을 누릴 수 있는 점도 장점이다. 이마트 트레이더스, 김포 현대프리미엄아울렛과 2031년 개원 목표인 인하대병원 메디컬캠퍼스 등 생활 및 의료 인프라도 풍부하다.단지는 한강 프리미엄을 극대화하기 위해 중대형 평형(106·122·180㎡)을 전면에 배치했으며, 세대당 약 1.4대의 주차공간과 전동 지하층 세대창고를 제공한다.단지 중앙에는 약 5,950㎡(약 1,800평) 규모의 대형 중앙광장과 바닥분수, 숲속 놀이공간 등이 들어선다. 커뮤니티 시설로는 실내 체육관, 피트니스클럽, 골프클럽, 사우나, 탁구·당구장 등 체육시설과 공유오피스, 독서실, 그리너리카페, 키즈카페, 게스트하우스(5실), 다함께돌봄센터 등이 종합적으로 조성된다.분양 관계자는 "희소성 높은 한강변 입지에 분양가 상한제와 전매 제한 완화 혜택까지 더해져 수도권은 물론 전국 단위 수요자들의 문의가 이어지고 있다"고 전했다.한편 '한강 푸르지오 리버프론트'의 견본주택은 김포시 풍무동 368-7번지 일원에 마련될 예정이다.