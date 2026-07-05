[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 5일

양띠

43년 음식을 조금씩 먹어야 한다.

55년 간단한 의견도 경청해야 한다.

67년 상대방의 말을 깊이 헤아려 본다.

79년 되는 일은 미리 단념하는 것이 좋다. 91년 가족이 함께 모이니 웃음꽃이 핀다.

03년 근심이 생겼다가 사라진다.