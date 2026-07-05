[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 5일

쥐띠
36년 꿈자리가 뒤숭숭하니 여행을 미룬다.
48년 근심이 사라지고 반가운 소식을 듣는다.
60년 어려움 끝에 귀인이 찾아온다.
72년 스트레스가 쌓이는 날이다.
84년 금전 운이 또다시 찾아온다.
96년 새로운 벗을 만나는 날이다.
소띠
37년 집안에 문서 운이 찾아온다.
49년 잃는 것이 더 많아진다.
61년 꼬였던 일이 잘 해결된다.
73년 동남쪽에서 귀인을 만나니 마음이 편해진다.
85년 소지품 분실에 신경 써야 한다.
97년 일이 꼬이니 각별히 주의해야 한다.
범띠
38년 짜증이 오후쯤 풀린다.
50년 꿈자리가 뒤숭숭하니 여행을 미룬다.
62년 밑 빠진 독에 물 붓기다.
74년 꽉 찬 마음을 비워야 운수대통한다.
86년 고집을 부리니 손해만 본다.
98년 근심이 생길 운수니 지갑을 잘 단속한다.
토끼띠
39년 낙상 수가 있으니 계단을 조심한다.
51년 어려움 없이 잘 지내는 날이다.
63년 기다리던 계약이 성사된다.
75년 분실 수가 있으니 주의한다.
87년 횡재수가 있으니 최선을 다한다.
99년 매사가 순조롭지 않은 날이다.
용띠
40년 망설임 없이 결정을 내린다.
52년 건강이 좋아지고 기분이 상쾌해진다.
64년 골치 아팠던 일이 해결된다.
76년 지출이 많다면 원인을 찾아서 알아낸다.
88년 짜증 났던 일들을 척척 해결한다.
00년 약속을 지키니 마음이 편해진다.
뱀띠
41년 욕심을 내려놓고 편하게 지낸다.
53년 바라던 소원을 성취한다.
65년 마음이 한결 편안해진다.
77년 약속을 잘 지키도록 노력한다. 89년 상대방을 먼저 배려하면 한결 편안해진다.
01년 마음을 비우면 안 되는 일이 없다.
말띠
42년 새로운 소식을 듣게 된다. 54년 동남 방향에서 반가운 소식이 찾아온다.
66년 어수선했던 마음이 안정된다.
78년 빠른 결단을 내려야 한다.
90년 적당히 넘어가지 말고 정확한 답변을 얻어야 한다.
02년 소원을 성취한다.
양띠
43년 음식을 조금씩 먹어야 한다.
55년 간단한 의견도 경청해야 한다.
67년 상대방의 말을 깊이 헤아려 본다.
79년 되는 일은 미리 단념하는 것이 좋다. 91년 가족이 함께 모이니 웃음꽃이 핀다.
03년 근심이 생겼다가 사라진다.
원숭이띠
32년 운수대통하니 건강이 좋아진다.
44년 지인이 도와주지 않는 날이다.
56년 가는 곳마다 사랑을 받는다.
68년 가려운 곳을 긁어줄 사람을 만난다.
80년 너그러운 마음으로 지낸다.
92년 당당히 자신을 표현하는 날이다.
닭띠
33년 금전 문제로 인해 고민이 생긴다. 45년 금전 소식과 행운이 뒤따른다.
57년 운기가 빛나니 소원성취한다.
69년 무언가를 베풀면 마음이 편안해진다. 81년 마음이 차츰 안정을 찾게 된다.
93년 한 발짝 물러서서 양보하도록 한다.
개띠
34년 일이 안 되면 잠시 머리를 식힌다. 46년 욕심은 잊고 여유를 가진다.
58년 일이 잠시 지연되었다가 다시 좋아진다.
70년 일이 빠르게 해결되니 긴장이 풀어진다.
82년 남의 사연을 귀담아 들어준다.
94년 부모님 말씀을 귀 기울여 듣는다.
돼지띠
35년 답답함이 풀리니 마음이 편안해진다.
47년 금전 운이 서서히 풀린다.
59년 단결하여 더 노력해야 한다.
71년 권유로 건강 검진을 받게 된다. 83년 운수대통하니 기분이 좋은 날이다.
95년 모르는 일에는 참견하지 않는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장