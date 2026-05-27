“군 비행장 소음 때문에 힘드셨죠?”…화성시, 67억원 규모 보상 본격화

수원·오산비행장 인근 소음대책지역 주민 2만8424명 대상

화성시_군비행장 소음 피해 보상(AI이미지) 0 본 이미지는 AI로 생성한 이미지입니다.

화성특례시가 지난해 군 비행장 소음으로 피해를 입은 주민들에게 총 67억원 규모의 피해보상금을 지급하기로 결정했다.27일 화성시에 따르면 수원비행장(K-13)과 오산비행장(K-55) 인근 소음대책지역 주민 2만8424명에 대한 개인별 보상금을 오는 31일까지 우편으로 개별 통지할 예정이다.앞서 화성시는 지난 11일 '2026년 제1차 화성시 지역소음대책 심의위원회'를 열고 수원·오산비행장 인근 주민들에 대한 보상금 지급안을 심의·의결한 바 있다.보상 대상은 지난해 1월 1일부터 12월 31일까지 소음대책지역에 주민등록을 두고 실제 거주한 주민에 한한다.화성시는 올해 8월 말까지 보상금을 순차 지급할 계획이며, 지급 결정에 이의가 있는 주민에 대해 7월 30일까지 이의신청서를 제출할 수 있도록 했다. 이의 신청을 할 경우에는 실제 거주 사실과 직장·사업장 근무지 등을 확인할 수 있는 입증자료를 함께 제출해야 한다.신동호 시 군공항대응과장은 "군 소음으로 장기간 불편을 겪어온 주민들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "보상금 지급이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.