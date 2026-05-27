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[포토]정부, 대한민국 2045 전략수립위원회 출범 전체회의 개최

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박성일 기자

승인 : 2026. 05. 27. 10:39

김민석 국무총리가 27일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 대한민국 2045 전략수립위원회 출범 전체회의에 참석해 모두발언을 하고 있다.
박성일 기자

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