현대차, 3년간 산불 피해지역 복원…아이오닉 드론 스테이션 활용

산림청·트리플래닛과 '산림피해 복구 지원을 위한 업무협약

산불 지역에 씨앗 600㎏ 투하

사진2) 0 (왼쪽부터) 박은식 산림청장, 현대차 전현철 사업개발&지속가능경영실장, 트리플래닛 김형수 대표가 '아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션' 앞에서 기념 사진을 촬영하고 있다. / 제공=현대차

현대자동차가 정부 기관 및 소셜벤처와 함께 친환경 사회공헌 사업을 강화한다. 대차는 지난 26일 서울 동대문구 국립산림과학원에서 산림청 및 나무 심기 전문 소셜벤처인 트리플래닛과 '산림피해 복구 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.27일 현대차에 따르면 이번 협약을 통해 올해부터 향후 3년간 산림청·트리플래닛과 영남 산불 피해지역을 중심으로 숲 조성 등의 산림 복원을 단계적으로 추진한다. 친환경 전기차 기반 드론 통합 솔루션인 '아이오닉 드론 스테이션'을 통해 씨드볼(황토와 함께 공 형태로 빚은 씨앗) 식재 및 산림 모니터링 등에 나선다.아이오닉 드론 스테이션은 현대차 아이오닉 5와 아이오닉 9을 기반으로 제작된 산림 특장차량이다. 내부에 구축된 드론 관제 시스템으로 접근이 어려운 산림지역 식재가 가능하며 V2L 기능을 통해 외부 전력 없이도 드론 운용을 할 수 있다.현대차는 2023년 '아이오닉 5 모니터링 드론 스테이션'을 처음 도입한 데 이어 지난해 '아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션'을 추가하며 스마트 산림 생태 복원 사업을 전개하고 있다.이번에 추진하는 산림 복원 활동은 아이오닉 9 씨드볼 드론 스테이션으로 씨드볼 약 600㎏(5000만 립)를 안동·산청·울진 등 산불 피해지역에 투하한다. 아이오닉 5 모니터링 드론스테이션은 산불 피해지역 식재 및 산림 생장 과정 모니터링, 수목 생장 데이터화, 탄소 흡수량 측정 등을 진행한다.현대차는 산불 피해지역 복원 활동과 함께 ICT 기반 산림 관리, 스마트 산림 생태 복원, 밀원수림 조성 및 지역상생, K-산림기술 글로벌 확산, 산림분야 연구개발에 대해서도 산림청·트리플래닛과 협력할 예정이다. 생태 복원 사업은 현대차의 친환경 사회공헌 프로젝트인 '아이오닉 포레스트'의 일환이다.아이오닉 포레스트는 2016년 인천 수도권 매립지에 미세먼지 방지 숲을 조성하는 사업을 시작으로 숲 조성을 이어오고 있다. 국내뿐 아니라 브라질·인도·베트남·미국·멕시코·캐나다 등에서도 글로벌 아이오닉 포레스트 프로젝트를 통해 현재까지 약 200만 그루의 나무를 식재했다.현대차 관계자는 "대형 산불 피해 예방이라는 과제에 맞춰 첨단 드론 기술과 친환경 차량을 접목한 새로운 산림 복원 솔루션으로 지속 가능한 산림 생태계를 구축할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.