닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

익산시, 함라산에 휴양·치유 산림복지벨트 조성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260527010007856

글자크기

닫기

익산 박윤근 기자

승인 : 2026. 05. 27. 11:04

60억 들여 인프라 확충…녹차밭 데크·무장애길로 숲 문턱 낮춰
수국·청단풍 물드는 40㏊ 경관숲 조성…체류형 관광 기반 구축
익산 함라산 야생차 군락지가 역사적·생태적 가치를 인정받아 익산시 최초의 국가 산림문화자산으로 지정됐다.익산시 제공
익산 함라산 야생차 군락지./익산시
전북 익산시가 함라산 일대에 자연휴양림과 무장애길 등 산림복지 인프라 확충에 나선다.

익산시는 올해 총 60억원의 예산을 투입해 함라산을 중심으로 휴양·치유·체험 기능을 갖춘 산림복지벨트를 조성한다고 27일 밝혔다.

시는 산림문화체험관부터 국립익산치유의숲까지 이어지는 1.9㎞ 구간에 경사를 낮춘 무장애나눔길과 녹차밭 데크길을 조성할 계획이다. 이를 통해 어린이를 동반한 가족은 물론 노인과 장애인 등 이동 약자들도 보다 편리하게 함라산 일대를 이용할 수 있도록 할 방침이다.

또 40㏊ 규모의 대지에 수국과 청단풍 등 계절마다 옷을 갈아입는 수종을 심는 '지역 특화 조림 사업'을 전개한다.

현재 기본계획 및 실시설계 용역을 정밀하게 진행 중이며, 숲속의 집 등 숙박시설과 편의시설을 갖춘 명품 휴양림의 청사진을 그리고 있다.

이와 함께 지난해 조성을 완료한 1만 951㎡ 규모의 '신흥공원 유아숲체험원'의 흥행 성공도 함라산 개발에 탄력을 더하고 있다.

김문혁 바이오농정국장은 "이번 산림복지시설 확충을 통해 함라산을 중심으로 한 산림관광이 활성화되면 지역 상권 활성화와 인구 유입 등 긍정적인 파급효과가 나타날 것"이라고 말했다.
박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기