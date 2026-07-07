[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 7일

범띠

38년 기다리던 소식과 행운을 얻게 된다. 50년 주변 사람들에게 사랑을 듬뿍 받는 날이다.

62년 중요한 위치에 오른다.

74년 바라던 큰 꿈을 이루게 된다.

86년 건강이 조금씩 좋아지는 시기다. 98년 하는 일에 변동이 생길 운세다.