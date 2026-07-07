[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 7일

쥐띠
36년 상하의 합이 잘 맞는 날이다.
48년 운기가 왕성하니 가내 평안하다.
60년 초목에 생기가 돋아나니 운수대통한다.
72년 마음을 비워야 일이 성사된다.
84년 운이 들어오니 문서 매매가 성사된다.
96년 내 일만 집중해야 한다.
소띠
37년 마음이 뜻대로 움직여진다.
49년 명예에서 벗어나야 건강이 좋아진다.
61년 만인이 은혜를 입는 날이다.
73년 기회가 항상 오는 것은 아니다.
85년 마음에 평온함이 다시 찾아온다.
97년 열심히 인내하니 금전 운이 들어온다.
범띠
38년 기다리던 소식과 행운을 얻게 된다. 50년 주변 사람들에게 사랑을 듬뿍 받는 날이다.
62년 중요한 위치에 오른다.
74년 바라던 큰 꿈을 이루게 된다.
86년 건강이 조금씩 좋아지는 시기다. 98년 하는 일에 변동이 생길 운세다.
토끼띠
39년 좋은 성품으로 존경을 받는다. 51년 처세가 능하여 인덕이 많아진다. 63년 운이 좋아지니 부귀공명을 누린다. 75년 목적을 조기에 달성한다.
87년 서두르지 말고 신중히 대처한다.
99년 실력을 인정받고 자격증을 획득한다.
용띠
40년 마음속 근심이 사라진다.
52년 마음을 비우니 꼬인 문제가 풀린다.
64년 복잡한 문제가 말끔히 해결된다.
76년 당선으로 좋은 대접을 받는다.
88년 지인들과 여행을 떠난다.
00년 계단이나 비탈길을 조심해야 한다.
뱀띠
41년 금전과 문서 운이 풀려 마음이 편안해진다.
53년 지연되던 일의 소식을 듣게 된다.
65년 마음을 비우니 금전 운이 열린다.
77년 금전 운이 약해지니 모임을 줄여야 한다.
89년 밝은 햇살이 비추는 운세다.
01년 새로운 소식을 듣게 된다.
말띠
42년 근심이 사라지고 소망이 이루어진다.
54년 답답한 마음이 풀린다. 66년 혼자 결정하지 말고 가족과 함께 의논한다.
78년 일이 지연되니 서둘러야 한다.
90년 생각한 일이 뜻대로 안 되는 날이다.
02년 우연히 길에서 동창을 만난다.
양띠
43년 단점을 보완하는 데 힘써야 한다.
55년 마음에 안 드는 일이 생긴다.
67년 힘들어도 최선을 다해야 한다.
79년 운수대통하니 금상첨화다.
91년 일이 꼬여 고달파진 마음을 달래준다.
03년 어두웠던 얼굴이 한결 밝아진다.
원숭이띠
32년 고통을 겪는 운이니 마음을 비운다.
44년 중상모략하는 자를 경계한다.
56년 지인에게 도움을 받는다.
68년 마음이 흔 들이지 않도록 신경 쓴다.
80년 다치지 않게 조심해야 하는 날이다.
92년 뜻한 바를 뒤늦게 이루게 된다.
닭띠
33년 소화불량이 생기지 않게 신경 쓴다.
45년 마음이 심란했다가 오후부터 괜찮아진다.
57년 피로가 쌓이니 빈혈을 조심한다.
69년 자신감이 떨어지는 날이다.
81년 몸살 기운에서 벗어난다.
93년 폭넓은 활동으로 사랑받는다.
개띠
34년 일이 꼬이니 전전긍긍하게 된다.
46년 급하게 서두르지 않아야 한다.
58년 내 일에만 집중해야 한다.
70년 운수대통하니 얼굴색이 좋아진다.
82년 뜻밖에 새로운 것을 얻게 된다.
94년 걱정거리였던 건강을 다시 회복한다.
돼지띠
35년 마음이 편하지 않은 하루다.
47년 꼬였던 재물 운이 서서히 풀린다.
59년 바라던 일이 순조롭게 진행된다.
71년 운동을 하니 건강이 좋아진다.
83년 일이 뜻대로 풀리지 않는 날이다.
95년 꼬였던 일들이 순조롭게 진행된다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장