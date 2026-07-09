[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 9일

쥐띠
36년 받을 것은 받으니 마음이 풍족해진다.
48년 남을 이해하려고 노력해야 한다.
60년 부탁했던 금전이 마련된다.
72년 급한 돈으로 문제를 막아 낸다.
84년 오후가 지나야 마음이 안정된다.
96년 귀인이 찾아오니 기쁨이 가득하다.
소띠
37년 횡재수가 빠르게 들어온다.
49년 마음을 비우고 화를 참는다.
61년 몸살감기가 호전된다.
73년 맑은 물이 집안으로 들어오니 운수대통한다.
85년 몸과 마음이 한결 편안해진다.
97년 여유를 가지고 느긋하게 행동해야 한다.
범띠
38년 지인들이 도움을 주려고 찾아온다.
50년 큰 소망을 이루는 날이다.
62년 문서와 금전 운이 대길하며 횡재수가 있다.
74년 하는 일마다 꼬이니 마음을 비운다.
86년 불리한 날이니 말을 아낀다.
98년 어려움 없이 잘 풀린다.
토끼띠
39년 귀인을 만나 도움을 받는다.
51년 재물 운이 들어오니 기쁘다.
63년 기다리던 일이 오후부터 풀린다.
75년 모래를 일구어 황금을 만드는 날이다.
87년 일이 순조롭게 진행된다.
99년 차분한 태도로 일을 시작해야 한다.
용띠
40년 금전 운이 집안으로 몰려온다.
52년 막혔던 횡재수가 열린다.
64년 시비로 다툼이 생기니 주의한다.
76년 마음이 따뜻한 사람을 만난다.
88년 생각대로 일이 잘 진행된다.
00년 소원을 성취한다.
뱀띠
41년 불길 운도 길운으로 바뀐다.
53년 재물 운이 서서히 풀린다.
65년 참지 못하고 버럭 화를 낸다.
77년 지인 도움으로 문서 매매가 성사된다.
89년 받기 어렵던 금전을 받는다.
01년 꼬였던 문제도 금방 해결된다.
말띠
42년 자신감과 힘이 넘치는 하루다.
54년 운이 좋으니 회복도 빠르다.
66년 대길 운이 찾아온다.
78년 마음이 통하는 사람을 만난다.
90년 고집을 부리면 나중에 더 후회하게 된다.
02년 원하는 대로 뜻을 펼치는 날이다.
양띠
43년 운이 잘 풀려 만사형통한다.
55년 경사와 행사로 기쁨이 가득하다.
67년 여행 중에 반가운 소식을 듣는다.
79년 어려움을 이겨낸다.
91년 도난과 분실 수가 있으니 더 신경 써야 한다.
03년 귀인이 나타나 소망을 들어준다.
원숭이띠
32년 막혔던 문서 운이 풀리기 시작한다.
44년 문서 운이 예상외로 잘 풀린다.
56년 지인의 도움을 받는 날이다.
68년 운이 트이니 바쁘게 움직인다.
80년 바라던 일이 순조롭게 풀린다.
92년 시간이 갈수록 일이 더 잘 풀린다.
닭띠
33년 지인을 만나면 이득을 본다.
45년 아직 상황이 괜찮으니 남을 먼저 배려한다.
57년 손실을 막기 위해 신경 쓴다.
69년 우환과 질고가 겹치니 조심한다.
81년 손해 보는 일이 생긴다.
93년 남을 도와주기 전에 나부터 챙긴다.
개띠
34년 운이 좋아지니 남을 먼저 생각한다. 46년 건강이 호전되며 재물을 손에 넣는다. 58년 마침내 용기를 얻으니 길이 열린다. 70년 노력한 만큼 얻는 날이다.
82년 손해만 따르는 시기다.
94년 일이 뜻대로 안 풀리니 신경 쓴다.
돼지띠
35년 작은 것도 나눠 가지니 기쁘다.
47년 구설수에 휘 말리지 않도록 한다.
59년 뜻을 함께할 사람을 만난다.
71년 운이 약하니 강한 표현은 삼간다.
83년 기분이 한결 상쾌해진다.
95년 뜻대로 풀리지 않으면 자중해야 한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장