[백운산 오늘의 운세] 2026년 7월 9일

말띠

42년 자신감과 힘이 넘치는 하루다.

54년 운이 좋으니 회복도 빠르다.

66년 대길 운이 찾아온다.

78년 마음이 통하는 사람을 만난다.

90년 고집을 부리면 나중에 더 후회하게 된다.

02년 원하는 대로 뜻을 펼치는 날이다.