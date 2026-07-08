장동혁, 인천 시민들과 “野주도 특검 관철”…선거제도 개혁 총력

시민들과 태극기 흔들며 거리행진…'부정선거 재선거·당일투표 수개표' 연호

박대출 "선거관리 개혁 주력"·김민전 "당일투표·수개표 꼭 이뤄낼 것"

인천 참정권수호 민주화운동집회에 참석한 장동...<YONHAP NO-9457> 0 장동혁 국민의힘 대표가 8일 오후 인천 남동구 구월로데오광장에서 열린 인천 참정권수호 민주화운동 집회에 참석하고 있다. /연합

ㄴ 0 장동혁 국민의힘 대표가 8일 인천 남동구 구월로데오광장에서 열린 '인천 참정권 수호·재선거 촉구 시민연대' 주최 집회에 참석했다. /이체리 기자

clip20260708235038 0 8일 인천 남동구 구월로데오광장에서 열린 '인천 참정권 수호·재선거 촉구 시민연대' 집회에서 시민들이 직접 크레파스로 종이 손팻말을 제작하고 있다. /이체리 기자

장동혁 국민의힘 대표와 당 지도부는 8일 인천 구월로데오광장에서 열린 시민 집회에 참석해 야당 주도 특별검사와 선거제도 개혁 필요성을 거듭 강조했다. 장 대표는 시민들과 함께 "부정선거 재선거, 당일투표 수개표"라는 구호를 외치며 거리 행진에도 동참했다.장 대표는 이날 오후 7시 인천 구월로데오광장에서 열린 '인천 참정권 수호·재선거 촉구 시민연대' 집회에 참석해 "6월 3일부터 쉬지 않고 여러분께서 함께해주셨기 때문에 국정조사까지 왔다"며 "이제 특검이 남았다. 국민의힘이 주도하는 제대로 된 특검까지 여러분이 함께 가주셔야 한다"고 말했다. 해당 시민연대는 지난달 16일부터 6·3 지방선거 재선거 실시와 사전투표 폐지, 참정권 보장 등을 요구하며 집회를 이어오고 있다.장 대표가 광장에 모습을 드러내자 참석자들이 "장동혁"을 연호했고, 장 대표는 "제 이름이 아니라 여러분이 평소 외치던 구호를 계속 외쳐주시면 좋겠다"고 말하며 인사를 건넸다. 그는 "국민의힘은 아직 국회에서 소수당이지만 여러분의 뜨거운 함성과 뜨거운 가슴이 있는 한 야당 주도 특검을 반드시 관철시키고 선관위와 선거제도 개혁을 반드시 이뤄내겠다"고 다짐했다.이어 "애국심은 우리가 숨 쉬는 한 멈추지 않아야 한다. 시민 한 분이 끝까지 외치고 있는 한 저도 끝까지 함께 가겠다"고 목소리를 높였다. 장 대표는 '나니까 이런 거 갈쳐주는 거야 국민특검 받아 먼말인지 알쥐?'라고 적힌 손팻말을 들고 시민들과 함께하기도 했다.함께 참석한 김민전 의원은 "당일투표와 수개표를 꼭 이뤄내겠다"고 했고, 조광한 최고위원은 "같이해서 꼭 이뤄내자"고 시민들의 동참을 호소했다. 김민수 최고위원도 "국민이 요구하는 국민특검을 반드시 관철시키자"고 강조했다.박대출 선거관리개혁특별위원회 위원장은 "참정권 박탈 사태의 진상규명도 중요하지만 선거관리 개혁에 더욱 주력하겠다"며 "의심 한점 없는 그런 투개표 시스템을 만드는 데 최선을 다하곘다고 약속드린다"고 말했다.시민들이 "부정선거 재선거, 당일투표 수개표"를 연호하자 장 대표와 참석 의원들은 태극기를 흔들며 함께 구호를 외쳤다. 이후 장 대표와 지도부는 시민들과 함께 구월로데오광장 일대를 행진하며 같은 구호를 외쳤다. 행렬에 참여한 시민들은 크레파스로 제작된 종이 피켓과 태극기, 성조기를 흔들며 3열로 대열을 이뤄 거리를 걸었다.행진 도중 일부 젊은 시민들은 김 최고위원에게 다가와 셀카 촬영과 악수를 요청했으며, 길가에서 지켜보던 시민들 가운데는 엄지를 치켜세우거나 미소를 지으며 장 대표와 참석 의원들에게 인사를 건네는 모습도 포착됐다.행진을 마친 장 대표는 시민들과 기념촬영과 악수를 이어간 뒤 서울 올림픽공원으로 이동했다. 이후 30분 넘게 시민들과 함께 자리를 지키며 '우짜겠노? 탄핵 무서븐데 국민특검 받아삐라', '국민특검 거부? 한 놈씩 덤벼 탄핵으로 참교육', '변협이 제3자? 머라카노? 소가 웃는다!'라고 적힌 손팻말을 번갈아 들고 시민들과 자리를 함께했다.