럭셔리 클래스 고객 대상 ‘BMW 엑설런스 라운지 2026’ 성료

'Progression(진보)' 주제로 럭셔리 라이프스타일 경험 제공

플래그십 모델 및 2026 BMW 콘셉트 스피드탑 전시

사진4-BMW 엑설런스 라운지 2026_2026 BMW 콘셉트 스피드탑 0 2026 BMW 콘셉트 스피드탑 / 제공=BMW코리아

'BMW 엑설런스 라운지 2026'가 지난 21~27일 BMW 럭셔리 클래스 고객 1000여 명의 참석한 가운데 성황리에 마쳤다. BMW 엑설런스 라운지는 엑설런스 클럽 회원을 비롯해 럭셔리 클래스 모델 출고 대기 고객 등에게 BMW만의 특색 있는 문화 경험을 선사하는 프라이빗 이벤트다.28일 BMW코리아에 따르면 서울 강남구 소재 문화공간 프로젝트 스페이스 라인에서 열린 이번 행사는 'Progression(진보)'을 주제로 진행됐다. 자동차를 넘어 예술·음악·기술·미식 등 다양한 분야를 통해 BMW가 추구하는 브랜드 철학을 전달하고 참가 고객의 오감을 만족시키는 특별한 경험을 선사했다.행사장에는 럭셔리 순수전기 세단 i7과 고성능 럭셔리 쿠페 M850i xDrive 그란 쿠페 등 플래그십 모델들이 전시됐으며 차량 이해를 돕는 도슨트 프로그램과 럭셔리 클래스 시승 프로그램도 함께 운영됐다. 전 세계 단 70대만 한정 생산되는 '2026 BMW 콘셉트 스피드탑'까지 선보여 고객들의 큰 관심을 모았다.전문가 초청 강연에는 △빅데이터 분석가 겸 작가 송길영 △정치학 박사 김지윤 △음악감독 김문정 △인문학 작가 겸 방송인 조승연 △전 프로바둑 기사 이세돌 △인지심리학자이자 아주대학교 심리학과 교수 김경일 △뇌과학자 장동선 등이 럭셔리 라이프스타일과 미래를 향한 인사이트를 공유했다.행사장 곳곳에는 회화·조각·설치 등 다양한 매체를 넘나들며 독창적인 예술 세계를 구축해온 한국 현대미술의 거장 이강소 작가의 작품이 전시돼 예술과 모빌리티가 조화를 이루는 특별한 공간을 완성했다. 하반기 열리는 프리즈 서울 2026에서 이강소 작가와의 공동 제작 작품도 공개할 예정이다.