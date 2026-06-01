‘2026 마이케이 페스타’ 6월 4일 티켓 오픈...트레저·라이즈·제로베이스원 등 12팀 출격

6월 25일~28일 킨텍스 등 4일간 K-컬처 종합행사 개최...화려한 K-POP 콘서트 무대도 함께

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K-컬처 종합 행사 ‘2026 마이케이 페스타(MyK FESTA)’가 최종 아티스트 라인업을 1일 공개하며 본격적인 축제의 시작을 알렸다.

문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 공동 주최·주관하는 ‘2026 마이케이 페스타’는 오는 6월 25일부터 28일까지 경기 고양시 킨텍스(KINTEX)와 소노캄 고양에서 열린다. 행사 기간 동안 글로벌 팬덤을 보유한 K-POP 아티스트들이 대거 참여해 다양한 공연과 프로그램을 선보일 예정이다.

K-POP 콘서트는 6월 26일과 27일 양일간 킨텍스 제1전시장에서 진행된다.

오는 6월 26일 공연에는 트레저(TREASURE), 피원하모니(P1Harmony), 트리플에스(tripleS), 라이즈(RIIZE), 이븐(EVNNE), 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 출연해 무대를 꾸민다.

6월 27일에는 하이라이트(Highlight), 웬디(WENDY), 이펙스(EPEX), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 이즈나(izna), 킥플립(KickFlip)이 출연해 팬들과 만날 예정이다.

티켓 예매는 2차에 걸쳐 진행된다. 1차 공식 티켓 오픈은 오는 6월 4일 진행되며, 6월 26일 공연은 오후 7시, 6월 27일 공연은 오후 8시부터 순차적으로 예매가 시작된다.

2차 티켓 예매는 6월 18일 진행될 예정이며, 예매 방식에 대한 세부 내용은 6월 둘째 주 중 공식 공지를 통해 안내된다.

티켓은 국내 관객의 경우 티켓링크, 해외 관객은 티켓링크 글로벌을 통해 예매할 수 있다. 행사 및 라인업 관련 자세한 정보는 ‘2026 MyK FESTA’ 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.