LG전자 베스트샵 부평구청점, 새단장 행사

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LG전자 공식 판매 채널인 LG전자 베스트샵 부평구청점이 매장 리뉴얼을 기념해 다양한 혜택을 제공하는 그랜드 오픈 행사를 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 웨딩 고객과 입주 고객 이사 고객을 대상으로 특별 구매 혜택과 다품목 구매 프로모션 금액대별 사은품 증정 이벤트 등을 마련한 것이 특징이다.

행사는 1차로 6월 1일부터 14일까지 진행되며 2차는 6월 15일부터 28일까지 운영된다. 앞서 사전예약은 5월 25일부터 31일까지 진행됐다.

부평구청점은 리뉴얼 오픈을 기념해 제품별 특별 혜택과 함께 구매 금액에 따라 다양한 사은품을 제공한다. 또한 전문 매니저가 고객의 주거 공간과 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 가전 컨설팅을 제공해 제품 비교와 상담을 지원할 예정이다.

특히 신혼부부와 입주 예정 고객을 위한 상담 프로그램도 운영한다. 고객들은 공간 구성과 예산에 맞는 가전 제품을 추천받을 수 있으며 다양한 구매 혜택도 함께 누릴 수 있다.

다품목 구매 고객을 위한 프로모션도 마련됐다. TV와 에어컨 등 총 26개 품목을 대상으로 동시 구매 시 최대 650만원 규모의 혜택이 제공되며 구매 품목 수에 따라 추가 혜택도 확대된다.

구매 금액대별 사은품 행사도 진행된다. 600만원 이상부터 2000만원 이상 구매 고객에게는 햄튼 테팔 한국도자기 등 유명 브랜드의 주방용품 세트와 소형 가전 등을 선택해 증정한다.

이와 함께 LG전자 가전 구독 서비스 기획전도 운영된다. 구독 고객은 계약 기간 동안 무상 A/S 혜택과 정기 케어 서비스 소모품 지원 등의 혜택을 받을 수 있으며 계약 종료 후에는 신모델 재구독도 가능하다. 판매 경로별 멤버십 추가 적립 혜택도 제공된다.

바스에어 관련 프로모션도 함께 진행된다. 매장에서는 생활가전은 물론 욕실 케어 제품에 대한 상담과 구매 혜택을 제공해 고객들이 다양한 제품을 한 자리에서 비교할 수 있도록 지원할 계획이다.

이밖에 행사 기간 동안 오픈 기념 특별 프로모션이 별도로 운영되며 방문 고객을 위한 스너글 협업 팝업스토어도 마련된다.

부평구청점 관계자는 "이번 행사를 통해 웨딩 고객과 입주 고객 이사 고객들이 보다 합리적인 조건으로 프리미엄 LG 가전을 준비할 수 있도록 다양한 혜택을 마련했다"며 "고객 맞춤형 컨설팅과 체험 중심 매장 환경을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다.