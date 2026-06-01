정샘물뷰티, 뉴욕 유니언스퀘어 팝업

글로벌 메이크업 시장 확장 가속화

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정샘물뷰티가 뉴욕 유니언스퀘어에 글래스 스킨 아뜰리에 팝업을 오픈했다. /정샘물뷰티

정샘물뷰티가 미국 뉴욕 유니언스퀘어에서 브랜드 팝업스토어 '글래스 스킨 아뜰리에'를 운영하며 현지 소비자들과 만난다.

이번 팝업은 5월 28일부터 6월 2일까지 진행된다.

'Find Youtiful: Be Original, Be Beautiful'을 주제로 브랜드가 추구하는 본연의 아름다움 가치를 소개하는 데 초점을 맞췄다.

팝업 공간에서는 정샘물뷰티의 대표 메이크업 콘셉트인 '글래스 스킨'을 체험할 수 있도록 구성됐다. 방문객들은 AI 기반 피부 및 쉐이드 진단 프로그램을 통해 자신의 피부 상태와 색상에 맞는 제품을 추천받을 수 있다.

행사 기간에는 메이크업 마스터 클래스 'Artistry Session'도 진행됐다. 클래스에는 정샘물 아티스트가 참여해 브랜드의 메이크업 노하우와 제품 활용법을 소개했다. 현장에는 글로벌 미디어 관계자와 인플루언서 바이어 등이 참석해 브랜드와 제품에 대한 이해를 높이는 시간을 가졌다.

또한 팝업 내 'Quick Glow Session' 공간에서는 전담 아티스트가 방문객을 대상으로 피부 상태와 스타일에 맞춘 메이크업 상담을 제공했다. 방문객들은 쿠션 제품군을 비롯한 주요 제품을 직접 체험할 수 있었다.

정샘물뷰티는 이번 팝업에서 대표 베이스 메이크업 제품인 '에센셜 스킨 누더 쿠션'도 선보였다. 해당 제품은 다양한 피부 톤을 고려해 총 30개 쉐이드로 구성됐으며 글로벌 시장을 겨냥한 제품 전략의 일환으로 운영되고 있다.

정샘물뷰티 관계자는 "이번 뉴욕 팝업은 브랜드 철학과 메이크업 아티스트리를 현지 소비자들에게 소개하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 북미 시장을 비롯한 글로벌 시장에서 소비자 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

정샘물뷰티는 미국 중국 일본 태국 베트남 등에서 사업을 전개하고 있으며 해외 유통망 확대와 글로벌 시장 공략에 나서고 있다.

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정샘물 원장이 메이크업 마스터 클래스 'Artistry Session'에 직접 참여했다. /정샘물뷰티