GS칼텍스, AI 활용한 어린이 그림 전시회 공개

임직원 자녀 참여 'GS칼텍스 아트 페스타' 작품 온라인 전시

AI 활용해 그림에 움직임 구현…에너지 의미 재해석

(사진) GS칼텍스 ‘에너지 갤러리’ 전시관 메인 화면 이미지 0 GS칼텍스 '에너지 갤러리' 전시관 메인 화면 이미지./GS칼텍스

GS칼텍스가 임직원 가족이 함께 참여한 그림 작품을 AI 기술로 구현한 온라인 전시회를 열고 에너지가치를 공유하는 소통에 나섰다.1일 GS칼텍스는 임직원 가족 참여형 문화 프로그램 'GS칼텍스 아트 페스타' 작품을 모은 온라인 전시회 '에너지 갤러리'를 공개했다고 밝혔다.에너지 갤러리는 5월 가정의 달을 맞아 진행한 특별 전시로 임직원 자녀들이 부모와 함께 에너지의 의미를 고민하며 완성한 작품들을 소개하는 온라인 전시관이다. GS칼텍스는 AI 기술을 활용해 어린이들이 그린 그림에 움직임을 구현하며 전시 효과를 높였다.전시 작품은 '우리의 일상을 움직이는 에너지 이야기'를 주제로 제작됐다. 참가 어린이들은 에너지가 만드는 평화로운 일상, 세상을 밝히는 에너지 지킴이, 미래의 새로운 에너지 세상 등 세 가지 주제 가운데 하나를 선택해 자유롭게 표현했다. 작품에는 에너지가 만드는 일상과 미래 사회에 대한 어린이들의 상상력은 물론 부모와 함께 나눈 대화와 생각도 담겼다. 가족이 함께 보내는 저녁 시간, 도시를 밝히는 에너지, 친환경 기술이 적용된 미래 도시 등 다양한 시각으로 에너지의 역할을 표현했다.GS칼텍스는 이번 전시가 단순한 가족 참여 프로그램을 넘어 부모와 자녀가 에너지 산업과 일의 의미를 함께 생각해보는 계기가 됐다고 설명했다. 자녀들은 부모의 일을 통해 에너지 산업의 역할을 이해하고 부모는 자녀의 시선을 통해 자신의 업무가 사회에 미치는 의미를 되새길 수 있었다는 것이다.GS칼텍스 관계자는 "우리가 만드는 에너지는 누군가의 일상을 움직이고 사회를 지탱하는 중요한 힘"이라며 "아이들의 순수한 시선을 통해 에너지의 가치를 보다 친근하게 전달하고자 했다"고 말했다.한편 GS칼텍스는 복합문화예술공간 '예울마루' 운영과 GS아트센터 후원 등 다양한 문화예술 지원 활동을 이어오고 있다. GS칼텍스는 앞으로도 문화예술을 매개로 기업의 사회적 역할과 가치를 공유하는 활동을 지속 확대할 계획이다.