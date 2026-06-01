‘D-10’ 월드컵 응원 나선 현대차, 원정대 꾸린 이경규와 동행

현대차 0 차박원정대의 원정대장인 방송인 이경규씨가 현대자동차그룹의 아이오닉6 앞에서 인터뷰를 하고 있다. /현대차그룹

현대자동차그룹이 'FIFA 월드컵 2026™'을 맞아 현장의 열기와 감동을 전하기 위해 방송인 이경규와 함께하는 디지털 콘텐츠 '차박원정대 with 현대차'를 공개한다고 1일 밝혔다.차박원정대는 축구에 대한 열정으로 월드컵의 역사를 함께한 원정대장 이경규를 중심으로, 은퇴한 레전드 축구선수·유소년 축구선수를 비롯해 기념 시승 이벤트에서 선발된 고객 등 총 11명으로 구성했다.차박원정대는 이날 오후에 공개 예정인 첫 번째 콘텐츠를 포함해 총 5편으로 구성했다. 이경규 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개되며 현대차 공식 유튜브 채널에는 주요 장면만 담은 숏폼 형태로 선보인다.첫 번째 콘텐츠는 원정대 출범 과정을 중심으로 전개되며, 시청자들에게 현대차 월드컵 캠페인 '미래는 지금 여기서부터'에 담긴 의미와 국가대표팀 선전에 대한 기대감·응원 메시지를 보낸다.또 손흥민 선수를 찾아가는 단독 인터뷰 콘텐츠도 공개 예정으로, 손흥민 선수가 국가대표팀 주장으로서 월드컵에 임하는 각오와 다짐, 대한민국 축구의 미래인 유소년 선수들에 대한 응원 메시지 등을 전달할 예쩡이다.현대차는 월드컵 2026 공식 파트너로서 월드컵 캠페인 '미래는 지금 여기서부터'의 일환으로 선보인 이번 콘텐츠를 통해 국가대표팀에 대한 응원뿐만 아니라 대표팀과 현대차가 공유하는 도전정신과 비전을 유쾌하게 전달할 계획이다.현대차 관계자는 "누구보다 월드컵에 진심인 방송인 이경규 씨와 축구 레전드, 시승 고객들이 함께 모여 응원하는 모습을 통해 대한민국 축구 국가대표팀의 선전에 대한 전 국민의 기대와 염원을 전달할 수 있도록 하겠다"고 말했다.한편 현대차는 1999년부터 월드컵과 대한민국 축구 국가대표팀을 후원해왔다. 이번 월드컵을 맞아 다양한 고객 참여형 프로그램과 디지털 콘텐츠를 통해 글로벌 축구 팬 및 고객과의 소통을 강화해 나갈 방침이다.