레이저대공무기 ‘천광’ 핵심구성품 국산화 성공

국산화율 76%→90%, 드론 격추시간도 4초에서 1~2초로 단축

260601 [방사청 사진자료] 레이저대공무기(천광) 핵심 구성품 국산화 성공(1)- 레이저대공무기(천광) 0 방위사업청은 지난달 5월 말 레이저대공무기(Block-I) '천광'의 핵심 구성품인 레이저발진기 국산화에 성공했다고 1일 밝혔다. /방위사업청

신개념 미래 무기체계인 레이저대공무기 '천광'의 핵심 구성품 '레이저발진기'의 국산화에 성공했다.1일 방위사업청에 따르면, 지난 5월 말 레이저대공무기(Block-I) '천광'의 핵심 구성품인 레이저발진기 국산화에 성공했다. 천광은 레이저대공무기로는 세계 최초로 지난 2024년 12월 전력화된 바 있다.국산화한 레이저발진기는 지난 5월 국방규격 제정을 완료함에 따라 향후 천광 양산물량부터 국내 기술로 제작된 레이저발진기가 적용될 예정이다.천광은 드론·무인기를 대상으로 광섬유 기반의 고출력 레이저를 발사해 정밀 타격할 수 있는 신개념 미래 무기체계다. 레이저는 눈에 보이지 않고 소음도 없으며 전기만 공급되면 무제한 운용이 가능하다. 1회 발사 비용도 저렴해 경제성이 뛰어나다는 평가가 나온다.레이저발진기는 레이저 무기 성능을 좌우하는 가장 중요한 핵심 구성품으로 꼽힌다. 세계적으로 미국·이스라엘·중국·독일 등 일부 국가에서만 자체 개발·양산이 가능한 것으로 알려져 있다. 관련 기술 이전과 수출도 엄격히 통제되고 있다.이번 국산화 개발은 국방과학연구소가 주관하고 시제업체로 한화시스템이 참여했다. 특히 방사청은 레이저대공무기 개발 착수 당시 기술성숙도 부족, 급증하는 드론·무인기 위협에 신속 대응하기 위해 체계개발 시에는 해외 도입 레이저발진기를 사용했었다. 이후 기술 발전 속도가 빠른 첨단전력이라는 점을 고려해 체계개발과 동시에 고성능 레이저발진기 국산화를 병행추진했다.국산화한 레이저발진기는 기존 해외 도입품 대비 출력 등 주요 성능이 50% 이상 향상됐다. 이에 따라 레이저대공무기 체계시제에 탑재해 실시한 추가 시험평가에서 드론은 기존 2~4초에서 1~2초로, 무인기는 10초 이상에서 수초 이내로 격추시간이 단축됐다. 레이저대공무기 국산화율 역시 기존 76%에서 90%로 높아졌다.정기영 방사청 미래전략사업본부장은 "레이저 무기는 선진국 간 기술개발 경쟁이 치열한 분야"라며 "앞으로 천광에 높은 성능의 국산 레이저발진기가 적용됨에 따라 적 드론·무인기 위협에 대한 우리 군의 독자적인 대응능력이 한층 더 강화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.