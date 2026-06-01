이란 대통령 사임설에 정부 반박…“유언비어…국민 위한 봉사 멈추지 않아”

반정부 매체 "페제시키안, 최고지도자실에 사임서 제출"

정부 "황당한 언론 플레이"…반관영 타스님 통신도 부인

PEP20250830116601009_P2_20250830062635876 0 지난해 8월 29일(현지시간) 이란 대통령실이 공개한 사진에서 마수드 페제시키안 이란 대통령이 방송 인터뷰에 응하고 있다./EPA 연합

이란에서 마수드 페제시키안 대통령의 사임설이 제기돼 이란 권력 핵심부의 균열 가능성이 불거졌다. 반정부 매체가 마수드 페제시키안 대통령이 사의를 표명했다고 보도하자 이란 정부와 반관영 매체는 즉각 일축했다.이란 반정부 매체 이란 인터내셔널은 31일(현지시간) 페제시키안 대통령이 모즈타바 하메네이 최고지도자실에 공식 사임서를 제출했다고 보도했다.해당 매체는 소식통을 인용해 페제시키안 대통령이 이날 보낸 서한에서 "대통령과 정부가 국가의 주요하고 중요한 의사 결정 과정에서 사실상 배제됐다"며 "이로 인해 국정 공백이 발생해 이란 혁명수비대(IRGC) 내 강경파들이 그 자리를 장악했다"고 밝혔다고 전했다.페제시키안 대통령은 "이런 상황에서는 정부를 운영하고 법적 책임을 다할 수 없기 때문에 즉시 사임하겠다고 요청했다"고 덧붙였다.이란 인터내셔널은 하메네이 최고지도자가 그의 사임을 수락할지는 불분명하지만 서한의 내용은 권력 최고위층 사이에서 전례 없이 깊은 균열이 있음을 시사한다고 분석했다.이란 정부는 이날 해당 보도를 부인하며 "평판이 나쁜 해외 방송망이 유언비어를 퍼트리고 있다"고 비난했다.이란 대통령실의 세예드 메흐디 타바타바에이 공보부 부실장은 소셜미디어에서 "기존의 황당한 언론 플레이의 연장선"이라고 일축했다.그는 "페제시키안 대통령은 국민을 위한 봉사를 멈추지 않을 것"이라며 "이란 역시 연대와 저항의 길에서 물러서지 않을 것"이라고 강조했다.이어 "그들은 자신들의 희망 사항을 마치 현실인 것처럼 발표했다"며 "이란 국민의 단결을 깨뜨리겠다는 그들의 망상은 무덤까지 가져가게 될 것"이라고 덧붙였다.IRGC 계열의 타스님 통신도 정부 소식통을 인용해 페제시키안 대통령이 즉각 사퇴할 준비를 하고 있다는 의혹을 부인했다.이번 사임설은 최근 수개월동안 정부와 군사·안보 기관 간의 갈등이 이어지는 가운데 나왔다.앞서 이란 인터내셔널은 IRGC가 페제시키안 대통령의 권한을 점진적으로 제한하고 국정 주요 부문을 사실상 장악했다고 보도했다.해당 사안에 정통한 소식통에 따르면 이런 상황에서 정부는 정치적·행정적으로 교착 상태에 빠져 외교 협상을 진전시키지 못하고 있으며 내각 구조 개편 역시 지연되고 있다.