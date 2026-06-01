건설공제조합, 전사적 AI 전환 속도…‘AX 포럼’ 개최

이미지 0 건설공제조합이 지난달 28~29일 건설경영연수원에서 '2026 AX 포럼'을 진행하고 있다./건설공제조합

건설공제조합은 인공지능 전환(AX)을 통한 업무 혁신과 사업 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다고 1일 밝혔다.그 일환으로 조합은 지난달 28~29일 건설경영연수원에서 임직원 70여명이 참석한 가운데 '2026 AX 포럼 : ART(AX, Re-Structure, The First)'를 개최했다.이번 포럼은 조합 전반의 AX 전환 과제를 발굴하고 실행 전략을 구체화하기 위해 마련됐다. 최근 조합이 중동발 지정학적 리스크 확산에 대응해 비상경영체제를 가동한 가운데, 유가 상승과 원자재 수급 불안 등 건설업계의 대내외 불확실성에 대응할 방안도 함께 논의했다.포럼에는 이석용 이사장을 비롯한 임직원들이 참석해 AI 기술을 활용한 업무 자동화와 비즈니스 프로세스 혁신 방안을 집중적으로 검토했다. 주요 본부장들이 직접 AX 과제를 발제하고, 참석자들이 실행 계획과 기대 효과를 도출하는 분임 토론 방식으로 진행됐다.특히 현업 중심의 AI 활용 방안과 업무 효율화 아이디어가 다수 제안됐으며, 실무 적용 가능성을 높이기 위한 논의도 이어졌다.첫째 날에는 글로벌 거시경제 환경 변화와 지정학적 리스크가 건설금융 시장에 미치는 영향을 진단하고 대응 전략을 공유했다. 둘째 날에는 AI 기술 발전에 따른 산업 변화와 임직원이 갖춰야 할 역량, 변화관리 방안 등을 주제로 특강이 진행됐다.건설공제조합 관계자는 "AI 전환은 현업의 참여와 실행이 뒷받침될 때 성과를 낼 수 있다"며 "실무자가 직접 AI를 활용해 업무 구조를 개선할 수 있도록 전사적 역량을 집중할 계획"이라고 말했다.