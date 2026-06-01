與 마지막 선대위는 충남…정청래 “사전투표 열기, 李 정부 힘 실어야”

사전투표율 23.51% 역대 최고치 언급하며 "구태·내란 세력 청산" 공세

박수현 충남지사 후보 "충남·대전 행정통합 입법 등 4대 현안" 건의

박수현 후보 선거사무소에서 중앙선대위 회의 연...<YONHAP NO-3185> 0 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 1일 충남 천안시 민주당 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 열린 중앙선대위 회의에 참석해 개회를 선언하고 있다. /연합

6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일, 더불어민주당이 충남 천안에서 현장 중앙선거대책위원회 회의를 열고 막판 총력전에 나섰다. 민주당은 역대 최고치를 기록한 사전투표율을 부각하며 이재명 정부에 힘을 실어줄 것을 호소하는 한편, 일부 지역의 불법 선거운동 의혹을 제기했다.정청래 당대표는 모두발언에서 "경이로운 23.51% 투표율은 사전투표 부정선거론을 외치며 국민을 현혹하는 자들의 주장이 민심과 얼마나 괴리되어 있는지 여실히 증명했다"고 말했다. 정 위원장은 "뜨거운 사전투표의 열기는 내란 세력을 완전히 청산하고 대한민국을 정상화하라는 국민의 염원"이라며 "이재명 정부의 안정적인 국정 운영을 위해 기호 1번 민주당 후보들에게 투표해 달라"고 밝혔다.정 대표는 야당이 전직 대통령들을 선거 전면에 내세우는 행보도 직접 비판했다. 그는 "윤석열, 이명박, 박근혜 전 대통령 등 감옥 3인방이 선거전에 등판하는 것은 국민 무시"라며 "구태 세력과 결결하고 경제 발전과 평화의 길로 나아가기 위해 이들을 역사 속으로 보내야 한다"고 말했다.이와 함께 박수현 충남도지사 후보는 충남 지역의 핵심 현안에 대한 중앙당 차원의 전폭적인 입법 및 국비 지원을 건의했다. 박 후보는 "수도권 일극 체제를 극복하고 충청권 독자 경제권을 세우기 위한 충남·대전 행정통합 특별법의 조속한 당론 채택과 입법이 필요하다"고 밝혔다. 아울러 내포신도시 2차 공공기관 유치, 천안 국립치의학연구원 유치 확정, 석탄화력발전소 폐지 지역 지원 특별법 처리 등을 당의 우선 정책 과제로 삼아달라고 밝혔다.한편, 한병도 원내대표는 야당인 국민의힘의 불법 선거운동 의혹을 언급하며 사법 당국의 신속한 수사를 촉구했다. 한 원내대표는 "서울 댓글 여론전과 울산 유사 선거 사무소 등 격전지에서 국민의힘의 불법 선거운동이 자행되고 있다"며 "특히 경남에서 발생한 AI 딥페이크 영상 제작·유포 및 관권 선거 의혹에 대해 경찰은 증거 인멸의 틈을 주지 말고 신속하게 진실을 규명해야 한다"고 비판했다.그는 보궐선거가 치러지는 부산 북구의 조직적 위장 전입 의혹에 대해서도 언급했다. 그는 "주민등록을 허위로 신고하는 행위는 공직선거법에 따라 엄중히 처벌받아야 한다"고 말했다. 아울러 지난 31일 발표된 전북·전남광주·제주 상생 협력 공동선언을 환영하며 "이 구상이 현실화하기 위해서는 집권 여당인 민주당 후보들의 실행력이 필요하다"고 밝혔다.이 가운데 더불어민주당 충남도당은 남은 이틀 동안 투표 독려에 총력을 기울이겠다는 방침이다. 이정문 충남도당 위원장은 "정부와 함께 예산을 확보하고 사업을 추진할 힘 있는 도지사가 필요하다"고 밝혔다. 황명선 공동선대위원장도 "충남 출신의 당 대표와 박수현 후보가 원팀으로 일할 때 예산과 공공기관 유치를 확실히 해낼 수 있다"고 말했다.