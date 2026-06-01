국방부 ‘주한미군 빠진 화력훈련’ 지적에 “사실왜곡”

실시된 훈련 13회 중 주한미군 참가 5회 “절반 이상 우리 군 단독”

2026 합동화력훈련<YONHAP NO-6766> 0 국방부가 지난달 28일 경기 포천시 승진과학화훈련장에서 '2026 합동화력훈련'을 실시하고 있다. /연합

국방부는 1일 우리 군의 합동화력훈련을 '주한미군'을 배제한 채 진행했다는 지적에 대해 "사실왜곡"이라고 반박했다.이경호 국방부 부대변인은 이날 서울 국방부에서 열린 브리핑을 통해 "모 언론이 보도한 대규모 화력훈련에 주한미군을 뺐다는 내용은 사실이 아니다"라며 이같이 밝혔다.이 부대변인은 "대규모 화력훈련은 1977년부터 총 13회 실시됐다. 그 중 미군이 참가한 것은 5회다. 절반 이상은 우리 군 단독으로 실시해 왔다"며 "이번 훈련은 올해 초 훈련계획 수립단계부터 자주국방, 첨단강국, 방산강국 메시지를 전달하고 우리 군의 확고한 군사 대비태세를 국민께 보여드리기 위해 육·해·공군, 해병대가 참가하는 한국군 주도의 합병훈련으로 계획된 것"이라고 전했다.그러면서 "마치 애초에 함께해야 하는 훈련에 주한미군을 뺀 것으로 보도한 것은 사실을 왜곡한 것"이라며 "한미는 연간 훈련계획에 따라 다양한 연합훈련을 연중 균형되게 시행하고 있다. 긴밀한 소통·공조를 바탕으로 굳건한 연합방위태세를 유지하고 있다. 사실관계 왜곡, 일부 내용 부각으로 한미동맹·연합방위태세를 훼손할 수 있는 보도에 대해 유감을 표한다"고 말했다.