상주 찾은 이철우, 안재민 지원 총력전… “농식품 수도 상주 만들겠다”

이 후보는 이날 오전 상주에서 임이자·강선영 의원과 안재민 상주시장 후보 등과 집중 유세를 벌였다.
유세에서 이 후보는 "상주는 앞으로 농식품 시대의 가장 빛나는 도시가 될 것"이라며 "경상도라는 이름의 유래가 된 상주가 농업과 산업 발전을 동시에 이끌 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 약속했다.
최근 상주 지역 단체장 선거판을 흔드는 네거티브 공세에 대해, 안재민 후보를 엄호하면서 "진실은 변하지 않는다. 시민 여러분께서는 흔들림 없이 안 후보를 지지해 달라"고 호소했다. 그는 박근혜 전 대통령과의 만남을 언급하며 "박 전 대통령이 알아본 준비된 인재, 안재민 후보를 반드시 압도적으로 당선시켜 달라"고 강조했다.
임 의원은 "안재민 후보는 국회 보좌관 시절부터 행정과 예산을 꿰뚫은 검증된 능력자"라며 네거티브 공세를 강하게 비판했다.
강 의원은 "자유민주주의 수호와 상주의 번영을 위해 이철우 후보와 안재민 후보를 압도적으로 지지해 달라"고 시민들에게 호소했다.
안 시장 후보는 "거짓은 표를 깰 수 있지만 결국 상처와 복수심을 낳아 갈등을 유발한다"며 "저는 끝까지 깨끗한 선거 원칙을 지키고, 선거가 끝난 후에도 분노와 복수 대신 화합과 상생의 길로 가겠다"며 지지를 호소했다.
한편 이 후보 캠프 측은 이날 발생한 한화에어로스페이스 사고와 관련해 로고송과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 진행할 방침이라고 밝혔다.