상주 찾은 이철우, 안재민 지원 총력전… “농식품 수도 상주 만들겠다”

39 0 이철우 도지사 후보가 유세차량에서 임이자·강선영 의원, 안재민 시장 후보 등과 지지를 호소했다/장성훈 기자

이철우 국민의힘 경상북도지사 후보가 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 상주를 찾아 찾아 국민의힘 후보 지원 유세에 나섰다.이 후보는 이날 오전 상주에서 임이자·강선영 의원과 안재민 상주시장 후보 등과 집중 유세를 벌였다.유세에서 이 후보는 "상주는 앞으로 농식품 시대의 가장 빛나는 도시가 될 것"이라며 "경상도라는 이름의 유래가 된 상주가 농업과 산업 발전을 동시에 이끌 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다"고 약속했다.최근 상주 지역 단체장 선거판을 흔드는 네거티브 공세에 대해, 안재민 후보를 엄호하면서 "진실은 변하지 않는다. 시민 여러분께서는 흔들림 없이 안 후보를 지지해 달라"고 호소했다. 그는 박근혜 전 대통령과의 만남을 언급하며 "박 전 대통령이 알아본 준비된 인재, 안재민 후보를 반드시 압도적으로 당선시켜 달라"고 강조했다.임 의원은 "안재민 후보는 국회 보좌관 시절부터 행정과 예산을 꿰뚫은 검증된 능력자"라며 네거티브 공세를 강하게 비판했다.강 의원은 "자유민주주의 수호와 상주의 번영을 위해 이철우 후보와 안재민 후보를 압도적으로 지지해 달라"고 시민들에게 호소했다.안 시장 후보는 "거짓은 표를 깰 수 있지만 결국 상처와 복수심을 낳아 갈등을 유발한다"며 "저는 끝까지 깨끗한 선거 원칙을 지키고, 선거가 끝난 후에도 분노와 복수 대신 화합과 상생의 길로 가겠다"며 지지를 호소했다.한편 이 후보 캠프 측은 이날 발생한 한화에어로스페이스 사고와 관련해 로고송과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 진행할 방침이라고 밝혔다.