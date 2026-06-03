‘싸왓디 서울 타이페스티벌 2026’ 미식 향연

팟타이부터 솜땀 먹기 대회까지

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싸왓디 서울 타이페스티벌 제공

태국 음식과 문화를 한자리에서 체험할 수 있는 '싸왓디 서울 타이페스티벌 2026'이 오는 6월 20일부터 21일까지 서울 청계광장에서 열린다.

올해로 11회를 맞는 '싸왓디 서울 타이페스티벌 2026 : Creative Life & Creative Heartbeat'에서는 태국 음식과 문화, 관광 콘텐츠를 소개하는 다양한 프로그램이 운영될 예정이다.

행사 기간 청계광장 일대에는 약 40여 개 업체가 참여해 태국 음식을 선보인다. 방문객들은 팟타이, 똠얌꿍, 솜땀 등 다양한 태국 요리를 현장에서 맛볼 수 있다.

참여형 프로그램도 마련된다. 대표 프로그램인 '솜땀 먹기 대회'를 비롯해 태국 댄스 경연대회와 태국 노래 경연 등이 진행될 예정이다.

태국 문화를 소개하는 공연과 전시 프로그램도 운영된다. 태국 전통 의상을 활용한 문화 퍼레이드와 지역별 공연 예술 무대가 행사장 곳곳에서 펼쳐진다.

또한 '태국 혁신 구역(Thai Innovation Zone)'에서는 태국 신생 기업들의 제품과 기술을 소개하며, '창의 구역(Creative Zone)'에서는 디자인과 문화 콘텐츠를 체험할 수 있는 프로그램이 마련된다.

관광 정보를 제공하는 '어메이징 타일랜드 관광 구역(Amazing Thailand Tourism Zone)'에서는 방콕, 치앙마이, 푸껫 등 주요 관광지 관련 정보를 소개할 예정이다.

이 밖에도 태국 문화·예술 관련 부스와 태국 제품 판매 부스가 운영되며, 행사 기간 다양한 공연 프로그램이 진행된다.

행사는 무료로 운영된다. 다만 일부 체험 프로그램과 굿즈 판매 부스는 유료로 운영된다. 솜땀 먹기 대회 등 일부 프로그램의 참가 방법과 운영 일정은 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.