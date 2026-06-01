한화에어로 대전공장 폭발사고… 7명 사상

1일 오전 10시 59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발사고가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 소방당국은 오전 11시 17분께 소방 대응 1단계를 발령한 뒤, 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했다. /연합