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정치

지방선거 투표율 오후 4시 현재 54.7%…4년 전보다 9.3%p↑

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성희제 기자

승인 : 2026. 06. 03. 16:38

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전남 61.9% 최고·서울 56.0%
6·3지방선거일인 3일 서울 서초구 반원초등학교투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 입장하고 있다. /연합뉴스
제9회 전국동시지방선거 당일인 3일 오후 4시 기준 전국 평균 투표율이 54.7%로 집계됐다. 이는 지난 제8회 지방선거의 최종 투표율을 이미 넘어선 수치다.

중앙선거관리위원회는 이날 오후 4시 기준 전체 유권자 4464만9908명 가운데 2442만8042명이 투표를 마쳤다고 밝혔다. 여기에는 지난달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과가 반영됐다.

이번 투표율은 제8회 지방선거 최종투표율인 50.9%보다 3.8%p 높다. 동시간대 투표율(45.4%)과 비교하면 9.3%p 높은 수치다. 투표율이 높았던 제7회 지방선거의 동시간대 투표율(53.2%)보다도 1.5%p 웃돌았다.

선관위 안팎에서는 현재 추세가 이어질 경우 이번 지방선거 최종 투표율이 제7회 지방선거(60.2%)보다는 높고, 2024년 제22대 총선(67.0%)보다는 낮을 것으로 전망하고 있다.

지역별로는 전남이 61.9%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 강원(59.7%), 전북·경남(58.3%), 대구·울산(56.7%) 순이었다. 서울 지역 투표율은 56.0%로 전국 평균을 상회했다.

가장 투표율이 낮은 곳은 광주(49.5%)로 나타났다. 이어 제주(51.7%), 경기(51.9%), 인천(52.0%) 등이 뒤를 이었다.

이날 투표는 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에서 투표하면 된다.

한편, 중앙선관위가 공식 발표하는 시간대별 투표율은 전국 256개 구·시·군 선관위에서 취합된 투표 현황을 기준으로 산정된다.
성희제 기자

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