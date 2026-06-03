오현규, 한국 골잡이 상징 ‘18번’ 달고 월드컵 첫 출격

손흥민은 7번 달고 '월드컵 최다골' 도전

이강인 19번·김민재 4번 등 등번호 확정

2차 평가전 앞두고 막바지 훈련 0 2일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. /연합

2026 북중미 월드컵에 나서는 홍명보호의 등번호가 확정된 가운데 오현규(베식타시)가 한국 축구 대표 스트라이커들의 상징인 18번을 달고 생애 첫 월드컵 무대를 밟게 됐다. 손흥민은 예상대로 7번을 달고 4번째 월드컵에 나선다.국제축구연맹(FIFA)은 2일(현지시간) 북중미 월드컵 본선에 출전하는 48개국 대표팀 선수 명단과 등번호를 공개했다. 한국 대표팀에서는 최전방 공격수 오현규가 상징적인 18번을 배정받아 눈길을 끌었다.18번은 한국 축구에서 특별한 의미를 지닌 번호다. 황선홍과 조재진, 이동국 등 시대를 대표했던 스트라이커들이 달았던 번호로, 정통 공격수의 계보를 상징하는 등번호로 여겨진다. 오현규는 2022 카타르 월드컵 당시 최종 엔트리에서 제외된 채 예비 멤버로 대표팀에 동행하면서 공책에 '18번'을 적어 넣을 정도로 이 번호에 대한 애정을 드러낸 바 있다.이강인이 지난해 대표팀 등번호를 19번으로 변경하면서 18번의 주인이 된 오현규는 월드컵 본선 무대에서도 해당 번호를 유지하게 됐다. 올 시즌 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시로 이적한 그는 리그 6골 1도움을 포함해 공식전 8골 2도움을 기록하며 대표팀 공격수 가운데 가장 날카로운 득점 감각을 자랑했다. 현재 대표팀 원톱 경쟁에서도 가장 앞선 후보로 평가받고 있다.주장 손흥민(LAFC)은 자신의 트레이드마크인 7번을 달고 네 번째 월드컵에 나선다. 2018 러시아 대회와 2022 카타르 대회에 이어 세 대회 연속 7번을 달게 된 손흥민은 이번 대회에서 한국 선수 월드컵 최다골 기록 경신에도 도전한다. 현재 손흥민은 박지성, 안정환과 함께 월드컵 통산 3골로 한국 선수 공동 최다골 기록을 보유하고 있다.대표팀의 핵심 자원들도 익숙한 번호를 이어받았다. 이강인(파리 생제르맹)은 소속팀과 같은 19번을, 김민재(바이에른 뮌헨)는 지난 카타르 월드컵에 이어 4번을 달고 출전한다. 황인범(페예노르트)은 6번, 황희찬(울버햄프턴)은 11번, 이재성(마인츠)은 10번을 각각 배정받았다.첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프는 23번을 달게 됐다. 부상으로 낙마한 조유민(샤르자)을 대신해 최종 명단에 합류한 조위제(전북)는 조유민의 등번호였던 14번을 달고 뛴다.◇ 2026 북중미 월드컵 대한민국 축구대표팀 등번호△GK= 송범근(12·전북) 조현우(21·울산) 김승규(30·FC도쿄)△DF= 이한범(2·미트윌란) 김민재(4·뮌헨) 김태현(5·가시마) 이태석(13·빈) 조위제(14·전북) 김문환(15·대전) 박진섭(16·저장FC) 설영우(22·즈베즈다) 옌스 카스트로프(23·묀헨글라트바흐)△MF= 이기혁(3·강원) 황인범(6·페예노르트) 백승호(8·버밍엄시티) 이재성(10·마인츠) 황희찬(11·울버햄프턴) 배준호(17·스토크시티) 이강인(19·파리 생제르맹) 양현준(20·셀틱) 김진규(24·전북현대) 엄지성(25·스완지시티) 이동경(26·울산)△FW= 손흥민(7·LAFC) 조규성(9·미트윌란) 오현규(18·베식타시)