삼성重, ‘바다 위 데이터센터’ FDC ‘글로벌 협력’ 강화

그리스 선사·영국 선급·미국 AI 서버사와 사업 협력

사진1.(왼쪽부터)닉 브라운(Nick brown) 로이드 선급 CEO, 밀토스 자이시스(Miltos Zisis) 캐피탈 가스선 사업부 이사, 안영규 삼성중공업 기술개발본부장이 FDC 사업협력 MOU 체결 기념 촬영을 하고 있다 0 닉 브라운 로이드 선급 CEO(왼쪽부터), 밀토스 자이시스 캐피탈 가스선 사업부 이사, 안영규 삼성중공업 기술개발본부장이 FDC 사업협력 MOU 체결 기념 촬영을 하고 있다. /삼성중공업

사진2. 삼성중공업이 개발하는 부유식데이터센터(FDC) 조감도 0 삼성중공업이 개발하는 부유식데이터센터(FDC) 조감도. /삼성중공업

삼성중공업이 인공지능(AI) 확산으로 급부상한 '부유식 데이터센터(FDC)' 시장 선점에 속도를 내고 있다. 올초 글로벌 선급으로부터 FDC 개념설계 인증을 획득한 데 이어 프로젝트 발굴과 투자, 핵심 기술 확보를 위한 글로벌 협력망 구축에 나섰다.3일 삼성중공업은 지난 2일(현지시간) 세계 최대 조선·해양 전시회 '포시도니아 2026'이 열린 그리스 아테네에서 글로벌 기업들과 잇따라 FDC 사업 협력에 나섰다고 밝혔다.현장에서 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장을 비롯해 이왕근 조선해양부문장, 안영규 기술개발본부장 등 주요 경영진은 글로벌 선사들과 사업 협력 방안을 논의했다.삼성중공업은 그리스 선주사 캐피탈, 영국 로이드선급과 FDC 사업 협력을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약에 따라 삼성중공업은 FDC 설계·건조를, 캐피탈은 프로젝트 발굴 및 투자를, 로이드선급은 관련 규정과 인증 분야를 담당한다.이와 별도로 삼성중공업은 로이드선급 산하 컨설팅 기업인 LR 어드바이저리와도 업무협약을 체결했다. 양사는 북미 데이터센터 인프라 분석과 시장성 평가, 경제성 검증 등을 공동 수행하며 글로벌 FDC 사업 기반을 마련할 계획이다.삼성중공업은 앞서 1일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 정보통신 박람회 '이노베이트 APAC 2026'에서 미국 AI 서버 전문기업 수퍼마이크로와 공동개발 협력(JDP)을 체결했다.양사는 해상 환경에서 AI 서버 운영에 필요한 핵심 기술 개발에 나선다. 삼성중공업은 해상 위치 제어와 염분·습도 차단 기술을 개발하고, 수퍼마이크로는 선박과 해상 플랫폼 환경에서 AI 서버의 안정성과 운용 조건을 검증할 예정이다.조선업계에서는 AI 데이터센터 확산에 따른 전력·부지 부족 문제를 해결할 대안으로 FDC 시장이 주목받고 있다. 글로벌 신용평가사 무디스는 2030년까지 AI 데이터센터 인프라 구축에 최대 3조 달러(약 4100조원)가 투입될 것으로 전망했다.최성안 삼성중공업 부회장은 "바다 위 데이터센터는 조선·해운업에 열려 있는 기회의 시장"이라며 "글로벌 협력을 통해 FDC 시장에 선제적으로 진입해 독보적인 입지를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.