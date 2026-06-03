“철거공사 전 작업계획 제출하라”…충남도, 안전사고 선제적 대처 나서

도 건설본부, '작업계획 사전검토제' 도입…공정·품질·안전 동시 확보

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앞으로 충남도 내에서 이뤄지는 철거 공사는 착공에 앞서 작업계획을 도 건설본부에서 사전 검토 받아야 한다. 노후 시설물을 철거할 때 발생할 수 있는 안전사고를 선제적으로 예방하고, 도내 건설 현장의 공정·품질·안전을 동시에 확보하겠다는 방침에서다.3일 충남도에 따르면 도 건설본부는 건축, 도로 및 하천 시설물 철거 공사의 안전성 강화를 위해 '작업계획 사전검토제'를 도입·시행키로 했다.지금까지는 시공사와 감리사가 철거 전 사전조사 및 작업계획서를 작성하면 가시설 설치 확인 후 곧바로 해체 작업에 착수했으나, 앞으로 철거 작업 전 단계에서 발주처인 도가 사전 검토를 수행하는 단계를 추가했다.도 건설본부는 자체 '기술자문위원회'를 적극 활용해 건설 분야 전문가들의 면밀한 자문과 검토를 거칠 예정으로, 이를 통해 현장별 여건을 고려한 맞춤형 안전 작업계획을 수립할 방침이다.중점 검토 사항은 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 고용노동부 고시에 따른 △해체 방법 및 순서도면 △가설·방호설비 설치 계획 △사업장 내 연락방법 △해체작업용 기계·기구 계획 등이다.이와 함께 철거 공사 중 도민 불편을 최소화하기 위한 '교통 우회 계획'과 '신호수 배치' 등 작업자 안전 확보 계획도 필수적으로 반영하도록 했다.이영민 건설본부장은 "기존 시설물 철거 시 관련 기준을 철저히 준수하도록 안전관리 절차를 대폭 강화했다"며 "철저한 사전 검토를 통해 건설 현장의 위험 요인을 사전에 제거하고, 도민들이 신뢰할 수 있는 안전한 충남을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.