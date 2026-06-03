‘의료계 블랙리스크’ 유포 전공의, 징역형 집행유예 확정

대법원(박성일 기자) 0 대법원. /박성일 기자

의정 갈등 당시 의료계 집단행동에 참여하지 않은 의사와 의대생 명단이 담긴 이른바 '의료계 블랙리스트'를 유포한 사직 전공의에게 징역형의 집행유예가 확정됐다.3일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 A씨(33)에게 징역 2년에 집행유예 4년을 선고한 원심 판결을 지난달 20일 확정했다.A씨는 2024년 8~9월 의료계 집단행동에 동참하지 않고 근무한 의사·의대생 등 2974명의 명단을 '페이스트빈', '아카이브' 등 해외 사이트에 21차례 게시한 혐의로 구속 기소됐다.1심은 "피해자의 명예를 훼손하고, 원색적 비난을 하며 악의적 공격을 하고 협박했다"며 A씨에게 징역 3년을 선고했다.2심은 A씨가 초범이고 잘못을 인정하고 있으며, 일부 피해자들과 추가 합의한 점 등을 고려해 징역 2년에 집행유예 4년으로 감형했다. 2심은 "피고인의 행동은 자신과 생각이 다른 타인을 압박하기 위해 사회적으로 문제 되는 '좌표찍기'를 한 것으로 엄한 처벌이 불가피하다"고 판시했다.A씨는 2심 판결에 불복해 상고했지만, 대법원은 원심 판단에 문제가 없다고 보고 A씨의 상고를 받아들이지 않았다.법원의 판결이 확정되면서 A씨의 의사 면허는 취소 절차를 밝게 될 것으로 보인다. 현행 의료법은 금고 이상의 형에 대해 집행유예가 확정된 의료인의 경우 유예기간 종료 후 2년이 지나지 않으면 면허를 취소하도록 규정하고 있다. 다만 면허 취소 후 3년이 지나면 재교부 신청은 가능하다.한편 A씨 측은 자신에게 적용된 스토킹처벌법 조항이 명확성 원칙에 어긋난다며 상고심 과정에서 위헌법률심판 제청을 신청했지만 받아들여지지 않았다. 이후 헌법재판소에 헌법소원을 제기한 것으로 전해졌다.