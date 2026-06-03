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경남도, 의료바이오 기업 중국시장 진출 지원…12일까지 모집

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창원 허균 기자

승인 : 2026. 06. 03. 10:54

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중국 바이오 메디컬 플라자 참가기업 9개사 모집
참가 기업 편도 1인 항공료와 통역비 50% 지원
경남도청
경남도청./ 경남도
경남도가 도내 의료바이오 분야 중소기업의 중국시장 진출을 지원한다.

경남도는 '2026 경남-중국 바이오 메디컬 플라자 지원사업'을 추진하고 오는 12일까지 참가기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 중국 바이어와의 수출상담과 산업시찰을 통해 도내 의료바이오 기업의 해외 판로 개척과 중국시장 진출 기반 마련을 지원하기 위한 사업이다.

행사는 오는 9월 1일부터 4일까지 중국 쓰촨성 청두시 일원에서 개최된다. 현지 바이어와 도내 기업 간 일대일 비즈니스 상담회를 통해 기업 간 협력 계약을 추진한다.

또 청두지역 의료바이오 시설과 제약회사 등을 방문해 현지 산업 동향을 파악하고 네트워크를 구축할 수 있도록 지원할 예정이다.

모집 대상은 경남에 본사 또는 공장을 둔 의료바이오 분야 수출 중소기업 9개사다. 경남도는 참가기업에 바이어 발굴 및 상담 매칭, 편도 항공료(1사 1인), 통역비 50% 등을 지원한다.

참가를 희망하는 기업은 '경남도 해외마케팅 사업지원시스템'을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

기타 자세한 사항은 경남도 국제통상과나 KOTRA 경남지원본부로 문의하면 된다.
허균 기자

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